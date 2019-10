Gravina risponde a De Laurentiis | “Lo sviluppo molecolare non fa bene al calcio”

Fonte : ilnapolista

(Di giovedì 24 ottobre 2019) Il presidente della FIGC Gabrielein occasione dei 60 anni della LND, celebrati a Napoli, ha parlato ai microfoni di Radio Punto Nuovo della serata Champions delle squadre italiane “È un buon momento, una fase di grande concentrazione ed entusiasmo a dimostrazione del fatto che il calcio italiano gode di ottima salute sia sotto il profilo delle idee, della progettualità e non possono non devono mancare i risultati sportivi” Sulla Nazionale? “Ho avuto responsi molto positivi, è riuscita a far riscoprire l’orgoglio di appartenenza alla maglia azzurra che ha dato davvero lustro al nostro Paese. Basti pensare a tutto ciò che abbiamo già ottenuto dalla Nazionale Under 21, Under 20, quella femminile, è un momento davvero positivo. Siamo concentrati in una fase di preparazione, al di là del completamento dei gironi di qualificazione che ci vedono già ...

ItaSportPress : Gravina risponde a Ventura: 'Girone Italia facile? Anche io pensavo che avremmo battuto la Svezia...' -… -