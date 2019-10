Ciclismo | 19 squadre nel World Tour | manca il Team Arkea di Quintana

Ciclismo : l’UCI ufficializza l’elenco delle squadre World Tour per il 2020. Si aggiunge la Cofidis : Sono state comunicate oggi dall’UCI le squadre di Ciclismo che comporranno il World Tour nel 2020. Si passerà da 18 a 19 compagini, che militeranno nel massimo circuito. Sostanzialmente c’è stata una conferma e l’unica variazione è stata rappresentata dalla Cofidis, Solutions Credits, che ha ricevuto una licenza triennale. La Federazione Internazionale, poi, ha fatto sapere che a partire dal 2023 si tornerà all’assetto a ...

Ciclismo su pista - Europei 2019 : due medaglie azzurre negli inseguimenti a squadre. Maria Giulia Confalonieri quarta nell’eliminazione : L’Italia conquista due medaglie nella seconda giornata di gare degli Europei 2019 di Ciclismo su pista. Dopo l’oro ottenuto ieri da Elia Viviani nell’eliminazione, oggi gli azzurri sono stati ancora protagonisti al velodromo Omnisport di Apeldoorn (Olanda), aumentando così il bottino nel medagliere, che ci vede attualmente al terzo posto. Andiamo quindi a scoprire tutti i risultati odierni. Partiamo dall’argento del quartetto maschile ...

Europei Ciclismo su Pista – Doppia medaglia per l’Italia nell’inseguimento a squadre : uomini d’argento - bronzo per le donne : Dopo l’oro conquistato ieri da Viviani, la Nazionale Italiana di Ciclismo su Pista vince due medaglie oggi nell’inseguimento a squadre maschile e femminile Serata positiva anche oggi per l’Italia agli Europei di Ciclismo su Pista, in corso di svolgimento ad Apeldoorn, in Olanda. Dopo l’oro conquistato ieri da Elia Viviani nell’eliminazione, arrivano due medaglie nell’inseguimento a squadre. Le donne ...

Ciclismo - nuove squadre italiane nel circuito Continental : Casillo-Maserati e Northwave-Cofiloc pronte al salto : Due nuove squadre italiane si stanno per affacciare al grande Ciclismo e dal prossimo anno prenderanno parte al circuito Continental, vale a dire il terzo per importanza dopo World Tour e Professional. I progetti Casillo-Maserati e Northwave-Cofiloc, come anticipato da Spazio Ciclismo, sarebbero pronti per fare il grande salto: la prima iniziativa sarà supportata da Gianni ed Edoardo Faresin mentre la seconda avrà Gian Pietro Forcolin come team ...

Ciclismo su pista - Europei 2019 : occhi puntati sulle finali dell’inseguimento a squadre dell’Italia. Uomini per l’oro - donne per il bronzo : Seconda di giornata ai Campionati Europei 2019 di ciclicmo su pista all’Omnisport di Apeldoorn. Dopo la medaglia d’oro conquistata da Elia Viviani nella serata di ieri, oggi verranno assegnati i titoli dello scratch Uomini, eliminazione donne, inseguimento a squadre donne e Uomini. E sarà proprio quest’ultima prova il riferimento italiano odierno, con la formazione maschile che lotterà per la vittoria, ed il quartetto femminile ...

Ciclismo su pista - Europei 2019 : occhi puntati sulle finali dell’inseguimento a squadre dell’Italia. Uomini per l’oro - donne per il bronzo : Seconda di giornata ai Campionati Europei 2019 su pista all’Omnisport di Apeldoorn. Dopo la medaglia d’oro conquistata da Elia Viviani nella serata di ieri, oggi verranno assegnati i titoli dello Scratch Uomini, Eliminazione donne, Inseguimento a squadre donne e Uomini. E sarà proprio quest’ultima prova il riferimento italiano odierno, con la formazione maschile che lotterà per la vittoria, e il quartetto femminile azzurro che ...

Ciclismo su pista - Europei 2019 : Viviani sul tetto d’Europa nell’eliminazione! L’Italia si gioca due medaglie nell’inseguimento a squadre : Si è conclusa la prima giornata dei Campionati Europei su pista 2019 di Apeldoorn, in Olanda, e le soddisfazioni azzurre non si sono fatte attendere. La Nazionale Italiana ha iniziato nel migliore dei modi la rassegna continentale, con un Elia Viviani strepitoso nella prova ad Eliminazione dove è riuscito a fare sua la medaglia d’oro. Non sono mancate le gioie neanche nell’Inseguimento a squadre, con la formazione maschile che nella ...

Ciclismo su pista - Europei 2019 prima giornata : terzi entrambi i quartetti dopo la qualificazione! Nulla da fare per la velocità a squadre femminile : Ad Apeldoorn, Olanda, questo pomeriggio sono iniziati i Campionati Europei di Ciclismo su pista 2019. Nella sessione pomeridiana si sono corse le qualificazioni del Team Sprint maschile e femminile e dell’inseguimento a squadre tradizionale anche quei in ambedue i sessi. Sono subito maturati risultati importanti, ma andiamo a scoprire nel dettaglio cosa è successo. Team Sprint femminile Nella qualificazione che ha aperto tutta la ...

Ciclismo su Pista - Europei 2019 : Italia terza anche nelle qualificazioni dell’inseguimento a squadre maschile. Sarà semifinale con il Regno Unito : Scende in Pista l’Italia campione d’Europa in carica dell’inseguimento a squadre maschile per difendere il suo titolo nella rassegna continentale di Apeldoorn. A rappresentare i colori azzurri, nelle qualificazioni in programma oggi, il quartetto composto da Filippo Ganna, Francesco Lamon, Simone Consonni e Davide Plebani. Rispetto a Glasgow 2018 le novità sono gli ultimi due citati, che prendono il posto di Elia Viviani e ...

Ciclismo su Pista - Europei 2019 : Italia terza nelle qualificazioni dell’Inseguimento a squadre femminile. Domina la Gran Bretagna : Si sono svolte oggi, nella prima giornata dei Campionati Europei di Ciclismo su Pista di Apeldoorn, le qualificazioni dell’Inseguimento femminile a squadre. L’Italia vicecampione d’Europa in carica ha schierato un quartetto composto da Elisa Balsamo, Marta Cavalli, Letizia Paternoster e Vittoria Guazzini. Dunque, tre delle quattro che conquistarono l’argento a Glasgow nel 2018, con Guazzini che prende il posto di ...

Ciclismo su pista - Europei 2019 : l’Italia si gioca due medaglie nell’inseguimento a squadre : Si accendono i riflettori sui Campionati Europei su pista 2019 in programma da oggi, mercoledì 16 ottobre, a domenica 20 presso l’Omnisport di Apeldoorn, in Olanda. Questo sarà un passaggio fondamentale ai fini della qualificazione olimpica per Tokyo 2020. Il ranking della pista, infatti, si chiuderà alla fine dei Mondiali 2020 a Berlino. Lo scorso anno l’Italia portò a casa due medaglie d’oro, una nell’inseguimento a squadre maschile, e ...

Ciclismo su pista - Europei 2019 : la situazione dell’Italia nei ranking olimpici. Appuntamento fondamentale per l’inseguimento a squadre : Gli Europei 2019 di Ciclismo su pista, che si svolgeranno da mercoledì 16 a domenica 20 ottobre ad Apeldoorn (Olanda), saranno una tappa fondamentale nel percorso di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Infatti questa rassegna continentale metterà in palio punti pesanti per il ranking olimpico, trattandosi del secondo evento più importante in termini di coefficiente dopo i Mondiali. Questa graduatoria determinerà quali Nazioni otterranno ...

Ciclismo - Mondiali 2019 : Olanda e Belgio le squadre di riferimento. L’Italia dovrà cogliere le occasioni : È arrivato il grande giorno. Domani nello Yorkshire si corre la prova in linea del Mondiale di Ciclismo su strada per gli uomini elite. Ovviamente la gara più attesa di tutto il programma, quella più spettacolare. A sfidarsi i migliori corridori al mondo su un percorso che potrebbe essere molto insidioso a causa delle condizioni climatiche: la pioggia potrebbe sicuramente spostare gli equilibri. Sono due le Nazionali più attese su una situazione ...

Ciclismo - Mondiali 2019 : la presentazione della gara in linea U23. Italia con due squadre in una - Philipsen uomo da battere : Oggi si terrà la prova in linea dedicata agli U23 ai Mondiali di Ciclismo su strada dello Yorkshire. L’Italia punta all’oro, forte di una delle migliori formazioni al via. La selezione azzurra, oltretutto, può essere divisa in due parti. Da un lato c’è il campione d’Europa Alberto Dainese, sprinter più forte di categoria e prima punta del Bel Paese in caso di corsa blanda, con il suo treno composto da Gregorio Ferri e ...