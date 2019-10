Fonte : wired

(Di giovedì 24 ottobre 2019) Viene descritto come un eventostico “che farà la storia“, e in effetti mai si era visto un incontro di mondi narrativi così distanti, almeno a livello geografico: in queste ore è stato annunciato infatti l’accordo fra l’italiana Sergio Bonelli Editore e l’americana Dc Comics, tramite la Rw Edizioni che la pubblica nel nostro paese, per il lancio di una miniseriedalle caratteristiche inedite. I personaggi dell’universo bonelliano, infatti, incontreranno per la prima volta i supereroi della Dc in storie originali che si potranno sfogliare prossimamente: per la prima volta, dunque,incontreràDog, così come Joker avrà a che fare con Xabaras. Il numero zero del, intitolato Relazioni Pericolose, è stato scritto da Roberto Recchioni e disegnato da Gigi Cavenago e Werther Dell’Edera: sarà appunto incentrato ...

fumettologica : Batman e Dylan dog si incontrano in un albo speciale - MilanoCitExpo : Batman e Dylan Dog insieme in un crossover a fumetti #DipartimentoInnovazioneTecnologia - blogstreetnews : [Fonte: a6fanzine_blogspot_com] DYLAN DOG & BATMAN: un nuovo fantastico crossover a fumetti -