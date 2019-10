Strage di Capaci | il pentito Pietro Riggio | “Ex poliziotto mise l’esplosivo sotto

La rivelazione del pentito sulla Strage di Capaci : “Ex poliziotto mise l’esplosivo” : C’è un nuovo tassello che si aggiunge ai tanti misteri sulla strage di Capaci. A rivelare un altro dettaglio è un ex agente della polizia penitenziaria e mafioso del clan di Caltanissetta, che dal 2009 collabora con la giustizia. L’agente ha parlato di un ex poliziotto che avrebbe messo dell’esplosivo sotto l’autostrada di Capaci che il 23 maggio 1992 uccise il giudice Giovanni Falcone, la moglie e tre ...

Mafia : pentito rivela - ‘ex poliziotto mise esplosivo sotto autostrada per Strage Capaci’ : Palermo, 23 ott. (Adnkronos) – C’è un nuovo tassello che si aggiunge ai tanti misteri sulla strage di Capaci. A rivelarlo è un ex agente della polizia penitenziaria e mafioso del clan di Caltanissetta, che dal 2009 collabora con la giustizia, che ha parlato di un ex poliziotto che avrebbe messo dell’esplosivo sotto l’autostrada di Capaci che il 23 maggio 1992 uccise il giudice Giovanni Falcone, la moglie e tre agenti ...

La Corte di Cassazione ha negato gli arresti domiciliari a Giovanni Brusca - il mafioso responsabile della Strage di Capaci : La Corte di Cassazione ha deciso di non concedere gli arresti domiciliari a Giovanni Brusca, il mafioso e collaboratore di giustizia condannato, tra le altre cose, per l’omicidio del giudice Giovanni Falcone, della moglie Francesca Morvillo e dei tre agenti