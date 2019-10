Rimasterizzato “Lucio Dalla” con 3 versioni inedite

Fonte : ilfogliettone

(Di giovedì 24 ottobre 2019) A 40 anni dalla prima pubblicazione, torna nei negozi "Lucio Dalla - Legacy Edition", uno dei capolavori di Dalla, con un'edizione limitata rimasterizzata arricchita da 3 brani in versione inedita tra cui "Angeli", singolo in radio da oggi, accompagnato da un video, realizzato da Alessandro Baronciani. Oltre alle celebri "L'ultima Luna", "Stella di mare", "La Signora", "Milano", "Anna e Marco", "Tango", "Cosa sarà", "Notte", "L'anno che verrà", tutte rimasterizzate, anche 3 brani in versione inedita: "Angeli" nella versione in studio, "Stella di mare" in inglese e il brano "Ma come fanno i marinai" cantata con Francesco De Gregori nella versione inedita registrata in studio. Il tutto accompagnato da un libretto di 24 pagine con le illustrazioni originali di Alessandro Baronciani e i contributi di Dente, Di Martino, Colapesce, Colombini raccolti da John Vignola.La Legacy Edition ...

