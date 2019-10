Migranti | un barcone si scontra con nave della Guardia costiera greca | un morto e due

Migranti - barcone con 64 a bordo si incaglia al largo della Calabria : Soccorsi e portati in un centro di prima accoglienza, tra loro ci sono anche donne e bambini. Nella notte altri 50 sbarcati in Salento: tutti uomini, afgani e pachistani, 19 under 18

Lampedusa - trovato il barcone di Migranti naufragato il 7 ottobre : attorno 12 cadaveri - anche una donna abbracciata a un neonato : Il barcone naufragato la scorsa settimana vicino a Lampedusa è stato rintracciato dai sommozzatori della Guardia costiera a poche centinaia di metri dal luogo in cui era scoperto. attorno all’imbarcazione, sono stati individuati almeno 12 cadaveri di migranti. All’interno del barchino, scoperto attorno ai 60 metri di profondità, anche una donna abbracciata a un neonato. I corpi senza vita saranno recuperati nei prossimi giorni, come ...

Migranti - barcone con 180 persone a bordo soccorso da motovedette italiane in zona Sar maltese : I trafficanti tornano a utilizzare le imbarcazioni di legno con centinaia di persone a bordo. Partenze a ripetizione: La Valletta impegnata in altri interventi

Migranti - 290 su un barcone in attesa di un porto sicuro : salvati da motovedette italiane : Circa 290 Migranti a bordo di un barcone sono stati soccorsi a 32 miglia da Lampedusa, in zona Sar maltese, da motovedette italiane della Guardia costiera e della Guardia di finanza che sono ora in attesa di un 'place of safety', un porto sicuro dove sbarcare. Malta ha già fatto sapere che non può soccorrerli.Continua a leggere

Migranti : Tunisia blocca barcone con 110 persone diretto in Italia : La Guardia Costiera della Tunisia ha impiegato otto motovedette nella notte tra venerdì e sabato per fermare un peschereccio con 110 Migranti a bordo partito dalle coste di Sfax e diretto verso quelle dell'Italia. La notizia è stata diffusa dal ministero dell'Interno tunisino tramite una nota stampa che sottolinea di aver ricevuto segnalazione da parte dell’intelligence sulla partenza verso le coste Italiane di un peschereccio con 110 ...

Tunisia blocca barcone diretto in Italia : i Migranti lanciano coltelli : Luca Sablone Il peschereccio era partito dalle coste di Sfax ed era diretto verso l'Italia: le finestre di un'unità navale sono state danneggiate e due uomini sono rimasti feriti Nella notte tra venerdì e sabato scorso ci sono volute ben otto motovedette della Guardia costiera della Tunisia per bloccare un peschereccio con 110 migranti a bordo. Il barcone era partito dalle coste di Sfax ed era diretto verso l'Italia. L'intervento ...

Vaticano - Papa Francesco ha fatto cardinale il gesuita Czerny : nel suo stemma un barcone di Migranti : Il Concistoro viene scosso dalle parole di Papa Francesco. Nel giorno della nomina dei 13 nuovi cardinali (a immagine e somiglianza della Chiesa bergogliana), il Pontefice mette in allerta il Vaticano e tutto il mondo cattolico lamentandosi della "infedeltà" di alcuni uomini della Chiesa. Un'accusa

Alarm Phone lancia nuovo allarme : "Persi contatti con barcone con 32 Migranti a bordo" : Mauro Indelicato La posizione del barcone in difficoltà segnalata da Alarm Phone Il nuovo allarme lanciato domenica sera dimostra ancora una volta l'aumento del numero delle partenze dei migranti dalla Libia. Intanto si cerca di capire le sorti delle 32 persone a bordo del barcone segnalato in difficoltà nuovo allarme lanciato da Alarm Phone, il network telefonico che proprio poche settimane fa annuncia di aver ricevuto, in questo ...

Papa Francesco inaugura a San Pietro la statua : un barcone di Migranti - "nessuno escluso" : Un Papa Francesco a senso unico. In occasione della giornata mondiale del migrante e del rifugiato, il Pontefice ha ribadito: "Non possiamo rimanere insensibili, con il cuore anestetizzato, di fronte alla miseria di tanti innocenti, non possiamo non piangere". Dunque ha ricordato come è necessario "

Sbarcati 80 Migranti in poche ore a Lampedusa. Alarm Phone : "Barcone rovesciato soccorso dai libici" : Dopo giorni in mare e la paura di una nuova strage nel Mediterraneo, la barca che si era rovesciata il 28 settembre a largo della Libia, con a bordo 56 persone, è stata soccorsa dalla Guardia costiera di Tripoli. Lo fa sapere Alarm Phone che ha seguito passo passo la tragedia delle persone a bordo, riportando su Twitter le loro disperate richieste di aiuto. “Dopo 80h a mare e omissione di soccorso da parte dell’Europa, ...

Migranti - 180 sbarcati a Lampedusa. Nessuna notizia del barcone rovesciato al largo della Libia : Raffica di arrivi in poche ore sull'isola. Potrebbero esserci decine di vittime nel naufragio fuori Misurata: nessuno è infatti arrivato nei porti libici. Sbarcate invece sulle coste africane le 70 persone che chiedevano aiuto da tre giorni

