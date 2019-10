Giulio Tremonti | il golpe 2011 e la crisi economica | Il peggio deve ancora

Giulio Tremonti a Libero : "Di immigrazione la sinistra non capisce nulla" : Può bastare la revisione del trattato di Dublino a risolvere il problema dell' immigrazione? Ieri Enrico Letta, ex premier e fondatore della Scuola di Politiche al via oggi a Cesenatico, ha scritto una lettera a La Repubblica in cui propone l'uscita temporanea dell'Italia dal trattato di Dublino (qu