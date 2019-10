Arrow 8 verso il finale | ultimi giorni sul set per Stephen Amell mentre va in scena lo

Fonte : optimaitalia

(Di mercoledì 23 ottobre 2019)il. Fino a questo momento ne avevamo solo parlato ma adesso, al solo pensiero chesia pronto a girare le sue ultime scene nei panni di Oliver cambia le cose. Ildi8 andrà in onda a gennaio dopo il mai crossover che potrebbe distruggere l'verse che fino a questo momento abbiamo conosciuto ma in questisceneggiatori e cast sono pronti a confezionare l'ultimo episodio che potrebbe lanciare anche il nuovo spin-off della serie dedicato alla Canary. https://twitter.com/SchwartzApprovd/status/1186721893878886400?ref src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1186721893878886400&ref url=https%3A%2F%2Fcomicbook.com%2Fdc%2F2019%2F10%2F22%2F-spoilers-final-season-series--the-cw-writers%2F Proprio la showrunner della serie, Beth Schwartz, è andata su Twitter per rivelare che la stanza degli sceneggiatori ...

Brad_scraps : @arrow_scraps Bradley piacere mio *sorride guardandolo allungando la mano verso di lui stringendola subito dopo * -