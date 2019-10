Tutti in piedi ad applaudire Juncker dopo il suo ultimo discorso | ma Zanni Lega resta

Kate Middleton celestiale in un meraviglioso abito verde. Ma Tutti notano quel dettaglio sui suoi piedi : Un’icona di bellezza e di candore. Parliamo naturalmente di Kate Middleton che, insieme al principe William, sono in Pakistan per il tour ufficiale del paese e ogni giorno stanno apparendo in pubblico alle prese con impegni lavorativi e incontri ufficiali.Neanche a dirlo, ad attirare le attenzioni dei media sono soprattutto i look della Duchessa, che in più di un’occasione ha scelto di rendere omaggio alla terra che la ospita con degli abiti ...

“Sposami!”. Basta uno scatto ‘non convenzionale’ e Tutti a piedi di Giulia Provvedi : insuperabile : L’estate per Giulia Provvedi non finisce mai. La bionda de Le Donatella è volata dall’altra parte del mondo per continuare a godersi sole e tintarella. Giulia Provvedi, insieme alla sorella Silvia, è arrivata da qualche giorno a Dubai, città simbolo del lusso e del consumo. E, come al solito, non ha perso occasione per far parlare di sé. Giulia Provvedi infatti ha incantato la rete con una paio di scatti bollenti. L’ex compagna del portiere ...

“Con i piedi…”. Eleonora Pedron - la confessione hot lascia Tutti senza parole : Che sia una bomba sexy lo sapevamo tutti, ma fino a questo punto… Eleonora Pedron è intervenuta ai microfoni di Rai Radio2 nel corso del format “I Lunatici”, condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio, in diretta dal lunedì al venerdì dalla mezzanotte e trenta alle sei del mattino. Ha parlato di Miss Italia, il concorso di bellezza che vinse nel 2002: “Una esperienza indimenticabile. La vittoria di Miss Italia è stata una emozione unica che ...

Cristina Parodi lancia un messaggio per l'ambiente ma i commenti sono Tutti per i suoi piedi : Cristina Parodi ha condiviso un post ambientalista dalla Birmania ma gli utenti si sono concentrati sui suoi piedi e sulla presunta discrasia tra il messaggio lanciato e le abitudini della giornalista.\\ Cristina Parodi ha da poco terminato le sue vacanze, che quest'anno hanno avuto un risvolto esotico con un soggiorno in Birmania per Lady Gori. La giornalista non ha condiviso molte immagini del suo soggiorno birmano, mantenendo il ...

Mostra del Cinema Venezia - Tutti in piedi per Marriage Story. Tra Bergman e Allen una love story su una separazione con Adam Driver e Scarlett Johansson : Prego, alzatevi in piedi ad applaudire il regista e sceneggiatore Noah Baumbach. The Marriage story, in Concorso a Venezia 76, è già nostro Leone d’Oro. Una love story su una sofferta separazione tra due splendidi 35enni come Adam Driver e Scarlett Johansson. Lui esigente e bonario regista teatrale engagé tra premi universitari e Broadway. Lei puntuta e determinata figlia d’attrice che soffocata nella possibile carriera si accontenta di recitare ...