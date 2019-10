Ravanelli | ' Pjanic ora è più cinico e sta trovando gol'

Fonte : Blastingnews

(Di martedì 22 ottobre 2019) La Champions League riapre i battenti con la Juventus che stasera affronterà all'Allianz Stadium la Lokomotiv Mosca. A parlare di questa sfida è l'ex bianconero Fabrizio, nell'intervista rilasciata alla redazione di TuttoJuve.com. Innanzitutto l'ex attaccante ha sottolineato che non sarà una partita semplice per cui occorrerà tanta determinazione da parte dei padroni di casa per conquistare i tre punti necessari che ipotecherebbero il passaggio agli ottavi: "La vittoria è fondamentale per la qualificazione". I russi, per, meritano la giusta attenzione perché nel torneo europeo tutte le partite sono insidiose....

MirkoblackWhite : RT @TUTTOJUVE_COM: ESCLUSIVA TJ - Fabrizio Ravanelli: 'Lokomotiv diverso dal '93, c'è un giocatore che manca all'appello. Bernardeschi? Fa… - _Morik92_ : La mia intervista a Fabrizio #Ravanelli: 'Lokomotiv diverso dal 93, c'è ancora un giocatore che manca all'appello.… - TUTTOJUVE_COM : ESCLUSIVA TJ - Fabrizio Ravanelli: 'Lokomotiv diverso dal '93, c'è un giocatore che manca all'appello. Bernardeschi… -