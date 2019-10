L’impatto violentissimo | poi i loro corpi sbalzati fuori dall’abitacolo | morti entrambi

Fonte : caffeinamagazine

(Di martedì 22 ottobre 2019) Una giornata davvero nera per il traffico dell’Italia, soprattutto a Milano, per via di un pesante maltempo: sulle tangenziali si sono registrati una serie di incidenti che hanno avuto pesanti ripercussioni sul traffico. Lo schianto dalle conseguenze più tragiche si è verificato sulla tangenziale Est del capoluogo lombardo. Poco prima delle 16, nel tratto tra l’innesto della Nord e l’uscita di Cascina Gobba, in direzione sud, due auto e un tir si sono scontrate: una delle vetture è rimasta schiacciata tra il guardrail e il camion. Una donna di trentasei anni e un uomo anziano – ancora da identificare – sonosul colpo, mentre un 26enne è stato portato in codice giallo al San Raffaele. Le due vittime viaggiavano senza cinture di sicurezza su una Twingo: chi guidava ha perso il controllo. Dopo l’urto con il guard rail, la Twingo ha urtato lateralmente una seconda vettura, ...