Il “progetto” può attendere | Genoa | Samp e Milan si fermano alla prima curva

Fonte : ilnapolista

(Di martedì 22 ottobre 2019) Il progetto. Quante volte abbiamo sentito questa parola? Durante l’estate l’ambiente del calcio ne parla tantissimo, spesso a sproposito. Il progetto principe della scorsa estate è stato “il progetto Sarri”Juventus, nato per provare a vincere la Champions attraverso un gioco più “europeo”. Poi quello di FonsecaRoma, Di Francescodoria, Andreazzoli ale soprattutto quello di Giampaolo, il più vicino alle teorie calcistiche di Sarri, al. Tutto ciò tralasciando gli altri “progetti” in corso, come quello di De Zerbi al Sassuolo, o di Gasperini all’Atalanta. Tutti progetti presentati fino ad agosto con estremo entusiasmo da parte dei media. Lo chiamanoperché prevede una collaborazione di più lunga durata tra società e mister, che non si basi sui risultati immediati, ma tesa a mettere in piedi un modello di calcio diverso, spesso propositivo e che ...

