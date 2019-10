F1 | muore la figlia di Jody Scheckter a soli 21 anni per “sospetta overdose”

Florida - dimentica per ore la figlia di un anno nell’auto bollente : la bimba muore : La tragedia si è consumata a Tampa, in Florida. La vittima è una bambina di poco più di un anno. Il padre, dopo aver accompagnato gli altri familiari a lavoro e a scuola, l'avrebbe dimenticata nella Jeep. Solo la sera la famiglia ha trovato la piccola, già priva di sensi, nell'auto davanti casa.Continua a leggere

Una Vita - spoiler 16 e 17 ottobre : Joaquin muore - Casilda sarebbe la figlia di Maximiliano : Gli episodi di mercoledì 16 e giovedì 17 ottobre di Una Vita porteranno alla luce due questioni molto interessanti. Ad animare le puntate ci sarà, soprattutto, la morte inaspettata di Joaquin. Dopo aver stretto un patto con Samuel, da cui sono emerse delle importanti rivelazioni sulla famiglia di Lucia, l'uomo morirà in circostanze alquanto misteriose. Lucia sarà informata della notizia e le verrà detto che il tutto è accaduto in seguito ad una ...

Calabria - uomo muore in un incidente stradale di ritorno dal matrimonio della figlia : Un terribile incidente stradale si è verificato in Calabria e ha causato il decesso di un uomo. Dalle prime informazioni pare che l'uomo stesse viaggiando insieme alla sua famiglia, dopo essere stato al matrimonio di una delle sue figlie, quando per cause ancora in corso di accertamento, si sarebbe andato a scontrare contro un'altra autovettura. Purtroppo, nonostante l'intervento rapido dei soccorritori, per lui non c'è stato nulla da fare. A ...

muore di crepacuore mentre sta combattendo una battaglia giudiziaria per la figlia morta su un go-kart : Muore di crepacuore mentre sta combattendo una battaglia giudiziaria per la figlia morta su un go-kart. È dal 2017 che Barbara Moffat ha cercato la verità sull’incidente che ha visto morire la figlia, Kelly Slater. La ragazza si trovava in vacanza a Tenerife con il compagno ed era deceduta dopo essere finita fuori strada mentre guidava un go-kart a 30 chilometri orari, precipitando fuori pista per sedici metri in un dirupo. La causa ufficiale ...

La figlia muore dopo il parto - lei dona decine di litri di latte materno : “Salvo altri neonati” : Alexis Marrino, ventiduenne americana, ha perso la figlia un’ora dopo il parto a causa di una grave malformazione. Nonostante il dolore per la perdita, la giovane mamma ha deciso di donare il suo latte materno. Lo ha prodotto per giorni e così ha aiutato altri bambini: “Non potevo salvare lei, ma almeno il mio latte poteva salvare molte vite di bambini piccoli”.Continua a leggere

Oristano - si ribalta con l’auto insieme alla figlia : muore mamma di 37 anni dopo 3 giorni di agonia : Claudia Mura, la giovane mamma che martedì scorso è finita fuori strada mentre viaggiava in auto insieme alla figlia di 16 anni, è deceduta ieri sera dopo tre giorni di agonia. La donna è morta all'ospedale di Sassari, dove era arrivata in stato di coma. Inutili i tentativi dei medici di salvarle la vita.Continua a leggere

Salerno - muore per un infarto al nono mese di gravidanza : salva la figlia : I medici della clinica di Castellammare di Stabia sono riusciti, con un taglio cesareo, ad evitare che anche la piccola perdesse la vita. È deceduta prima che riuscisse a vedere nascere la figlioletta. Aveva 41 anni la nutrizionista di Scafati, nel Salernitano, morta al nono mese di gravidanza per un infarto. I medici della clinica di Castellammare di Stabia sono riusciti, con un taglio cesareo, ad evitare che anche la piccola perdesse la vita e ...

Mamma lascia la figlia in auto con il riscaldamento acceso e va al bar con un’amica : la bambina muore : Ha lasciato la figlia di due anni chiusa in auto per 5 ore con il riscaldamento acceso e con una coperta addosso mentre lei andava al bar con un’amica. Tutto questo mentre fuori era estate e, nonostante fosse sera, c’erano 22 gradi. È successo a Los Angeles, in California, come riferisce Fox News: così è morta per il caldo lo scorso 21 settembre la piccola June Love. Quando la donna è tornata in auto infatti, ha trovato la piccola ...

Lascia la figlia in auto con il riscaldamento acceso per 5 ore e va al bar con l’amica - bimba di 2 anni muore : Lascia la figlia in macchina per 5 ore per andare a bere con un’amica e la piccola muore. June Love è rimasta chiusa dentro la macchina per ore lo scorso agosto. Sebbene fosse una sera d’estate e fuori c’erano 21 gradi la madre ha messo sopra alla piccola di 2 anni una coperta e ha Lasciato i riscaldamenti accesi facendola così morire per il caldo.-- Quando la donna è tornata in auto, dopo 5 ore, ha trovato la figlia piena di ustioni e coperta ...

Ultraleggero precipitato a Bergamo - dopo la figlia muore anche il padre-pilota. Ancora in ospedale le altre due sorelle : L’incidente aereo del 21 settembre a Bergamo causa un’altra vittima. dopo la morte sul colpo della figlia 15enne Marzia, non ce l’ha fatta neanche Stefano Mecca, morto venerdì all’ospedale Niguarda di Milano dove era ricoverato a causa delle gravi ustioni. L’uomo, 51 anni, era alla guida dell’Ultraleggero, da pochi minuti decollato dall’Aero Club di Bergamo insieme alle sue tre figlie, due gemelle di 15 ...

Per pubblicare le sue foto su Facebook - lascia sola la figlia di sei mesi nella vasca - la bimba muore annegata : Una giovane madre di 21 anni, Cheyenne Summer Stuckey ha commesso un gravissimo errore che rimpiangerà per tutta la vita. La ragazza già madre di quattro figli, due gemelle di 4 anni, un bimbo di 2 anni e della bimba di 6 mesi è stata accusata dalla Polizia per la morte di una dei suoi piccoli. La donna mentre stava facendo il bagnetto alla piccola di sei mesi la lasciata sola nella vasca per andare a pubblicare alcune sue foto su ...

Milano : si lancia dall’ottavo piano insieme alla figlia - muore 43enne : Lunedì pomeriggio, verso le 15, è entrata in un palazzo scelto a caso, un condominio signorile di viale Regina Margherita a Milano. Ha raccontato al custode, mentendo, che doveva recarsi presso lo studio legale che si trova al piano rialzato. Invece ha preso l’ascensore insieme alla figlia di due anni e mezzo, lasciando il passeggino all’ingresso, ed è salita fino all’ottavo piano. Dopo aver poggiato la borsa sul pianerottolo, ha stretto tra le ...