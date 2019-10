Boxe | Milano Boxing Night 2019 | data | programma | orari | tv e streaming

Boxe - Scardina difende le cinture al PalaLido di Milano. Patera affronta Domenico Valentino per il titolo europeo : L’Allianz Cloud di Milano (ex PalaLido) ospiterà una grande serata di Boxe il prossimo 25 ottobre: Opi Since 82, Matchroom Boxing Italy e DAZN (che trasmetterà l’evento in diretta streaming) hanno organizzato una kermesse di assoluto spessore tecnico che regalerà grandi emozioni al pubblico in una location dove si è fatta la storia del pugilato. Daniele Scardina sarà il protagonista assoluto insieme a Francesco Patera, a giugno hanno ...