Velocità ridotta del 4 5G di TIM | Vodafone e Wind Tre | i parametri di ciascun gestore

Fonte : optimaitalia

(Di lunedì 21 ottobre 2019) Il 5G non è ancora entrato a pieno regime nel nostro quotidiano, tanto da indurre i gestori telefonici nazionali a puntare ancora forte sul 4.5G, che permette di usufruire dell'aggregazione delle bande per sfioraremassime ideali di 1Gbps. Per la verità, i provider di telefonia mobile stanno adeguandosi ad alcune limitazioni per fare fronte alla continua domanda degli utenti, domandando loro, in alcune situazioni, di sobbarcarsi dei costi aggiuntivi per vedere aumentata lamassima consentita. Come riportato da 'mondomobileweb.it', TIM, fra tutti, è stato il primo operatore ad introdurre un vincolo ben preciso (150 Mbps in download e 75 Mbps in upload), benché lemassime ideali siano di 700 Mbps. La cosa non ostacola le intenzioni di chi intende abilitare l'opzione 5G ON, che ricordiamo avere un prezzo di 10 euro/mese, così da far decadere la limitazione ...

