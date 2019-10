Perché si protesta in Cile

Fonte : ilfoglio

(Di lunedì 21 ottobre 2019) Da 1,008 a 1,046 euro: al cambio, questo aumento di biglietto ha innescato inla rivolta che ha già provocato 10 morti e 1.700 arresti, costringendo il governo di destra a dichiarare lo stato di emergenza e a portare i militari in piazza per la prima volta dalla fine del regime di Pinochet. L

LaStampa : Nel mirino di chi protesta ci sono le diseguaglianze sociali: ecco quali sono. - enricoI00 : RT @iMilanista: Non posso unirmi alla protesta clacson perché qui abbiamo veramente delle autorità che sanzionano e devo mantenere la fedin… - ilfoglio_it : Le proteste in Cile e il malcontento in altri paesi dell'America latina sono un fenomeno trasversale, che prende di… -