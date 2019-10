Highlights Milan-Lecce 2-2 | video | gol e sintesi Diavolo beffato in zona Cesarini

Video/ Milan Lecce - 2-2 - : Highlights e gol - Calderoni riprende il Diavolo - Serie A - : Video Milan Lecce, risultato finale 2-2,: gli highlights e i gol della partita che si è giocata a San Siro per l'ottava giornata del campionato di Serie A.

LIVE Milan-Lecce 2-2 calcio - Serie A 2019-2020 in DIRETTA : pareggio deludente per i rossoneri. Pagelle e Highlights : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 96′ Finisce la partita 2-2 Impresa dei salentini che fermano i rossoneri con una partita spettacolare. 94′ Milan tutto in attacco che proverà a fare l’impresa di vincerla negli ultimi minuti. 92′ Goooooooooooooooool, Calderoniiiiiiiiiiiiiiiiiii, trova un gol fantastico l’esterno difensivo del Lecce che prende palla dal limite e spara in porta dai 25 metri, ...

Pagelle e Highlights 7^ giornata : Genoa-Milan 1-2 - fa tutto Reina! SPAL-Parma 1-0 - Petagna fa volare i ferraresi. Verona-Samp 2-0 - Di Francesco a rischio! : Pagelle 7 giornata- tutto pronto per il 7° turno di campionato. Aprirà le danze la sfida tra SPAL e Parma, dopo il rinvio ufficiale del match tra Brescia e Sassuolo. Appuntamento clou con la sfida tra Inter e Juventus, match in programma domenica sera alle 20:45. Occhio alla sfida tra Genoa e Milan. Rossoneri costretti […] L'articolo Pagelle e Highlights 7^ giornata: Genoa-Milan 1-2, fa tutto Reina! SPAL-Parma 1-0, Petagna fa volare i ...

VIDEO Genoa-Milan 1-2 - Highlights - gol e sintesi : rimonta dei rossoneri nella ripresa : Nell’anticipo delle ore 20.45 della settima giornata della Serie A di calcio il Milan espugna per 1-2 il campo del Genoa, in una sfida ribaltata nella ripresa: al 41′ sblocca la contesa per i padroni di casa Schone, ma nella seconda frazione arriva subito il pari di Hernandez al 52′. La sfida si decide quattro minuti dopo: mani di Biraschi, espulso, Kessie va sul dischetto e trasforma per il 2-1 degli uomini di Giampaolo. Nel ...

LIVE Genoa-Milan 1-2 - Serie A calcio in DIRETTA : vincono in rimonta i rossoneri. Pagelle e Highlights : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 97′ Fine della partita vince il Milan per 2-1. 96′ Prova la verticalizzazione Romero ma viene bloccato da Romagnoli. 94′ si giocherà per altri 4 minuti di recupero. 93′ Castillejo viene espulso dalla panchina per proteste sul rigore. 92′ PARATO, Reina, blocca sulla sua destra il tiro di Schone. 91′ Confermato il rigore per il Genoa! 90′ RIGORE per il ...

Video/ Bayern Olimpia Milano - 78-64 - : Highlights. Esordio con sconfitta per l'EA7 : Video Bayern Olimpia Milano, risultato finale 78-64,: gli highlights della partita di basket, valida nella prima giornata dei gironi all'Eurolega 2019-2020.

Pagelle e Highlights 6^ giornata Serie A : Milan-Fiorentina 1-3 - super Ribery. Cagliari-Verona 1-1 - Faraoni risponde a Castro. : Pagelle 6 giornata- Tutto pronto per la 6^ giornata di Serie A. Si partirà con la sfida tra Juventus e SPAL. Tante le novità firmate Sarri. In porta tornerà Buffon dal primo minuto, mentre in difesa ci sarà spazio per Matuidi sulla sinistra. Confermato il 4-3-1-2, Ramsey agirà alla spalle di Dybala e Cristiano Ronaldo. […] L'articolo Pagelle e Highlights 6^ giornata Serie A: Milan-Fiorentina 1-3, super Ribery. Cagliari-Verona 1-1, Faraoni ...

LIVE Milan-Fiorentina 1-3 - Serie A in DIRETTA : Ribery e Pulgar affondano Giampaolo. Pagelle e Highlights : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.50 Grazie per averci seguito e arrivederci alla prossima LIVE! Pagelle: MILAN: Donnarumma 5; Calabria 5.5, Musacchio 4.5, Romagnoli 5, Theo Hernandez 5; Kessiè 5 (Krunic 5), Bennacer 4.5, Calhanoglu 5; Suso 5.5(Castillejo 5), Piatek 4.5(Duarte 5) , Leao 6. FIORENTINA: Dragowski 6; Milenkovic 6, Pezzella 6, Caceres 6.5; Lirola 6, Castrovilli 7.5 (Benassi 6), Badelj 7, Dalbert 6.5; Chiesa 7 ...

Pagelle e Highlights Torino-Milan 2-1 : super Belotti - rossoneri al tappeto : Pagelle TORINO MILAN- Tutto pronto per il calcio d’inizio del posticipo della 5^ giornata tra Torino e Milan. Granata chiamati alla prova del pronto riscatto dopo la sconfitta della scorsa giornata contro la Sampdoria, stesso discorso per il Milan, reduce dal deludente ko del derby contro l’Inter. Granata in campo con il solito 3-5-2. Possibile […] L'articolo Pagelle e Highlights Torino-Milan 2-1: super Belotti, rossoneri al ...

LIVE Torino-Milan 2-1 - Serie A in DIRETTA : decide la doppietta di Belotti. Pagelle e Highlights della partita : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE FINISCE QUI! Il Torino si impone 2-1 al termine di una partita emozionante. 90+5′ SIRUGU E’ MONUMENTALE SU PIATEK! Parata straordinaria del portiere granata che è bravo a rimanere in piedi ipnotizzando il polacco. 90+5′ Si entra nell’ultimo minuto con ZAZA CHE SPRECA TUTTO IN CONTROPIEDE scivolando davanti a Donnarumma 90+4′ Il Milan torna subito in ...