È il mio disco più sincero Twitter? Mi diverte

Fonte : ilgiornale

(Di lunedì 21 ottobre 2019) Paolo Giordano L'artista inglese pubblica «Once upon a mind» e arriva in Italia: «I social cambiano le persone» Il bello di essere James Blunt è che può fare musica in santa pace. Dopo 23 milioni di dischi venduti e un brano (You're beautiful) tra i più suonati ai matrimoni di tutto il mondo, questo ex capitano della Household Cavalry inglese ha finalmente raggiunto l'equilibrio giusto per un artista creativo. A 45 anni vive a Ibiza in una villa da oltre 2 milioni di euro e porta con sé ricordi enormi come quando ha montato di guardia ai funerali della Regina Madre nel 2002 oppure quando è stato il primo ufficiale a entrare a Pristina durante la guerra civile jugoslava. Ma soprattutto è una popstar con libertà d'azione, ossia può prendersi il tempo per la propria musica. Non a caso, il suo nuovoOnce upon a mind ha una leggerezza complessa, un senso di pop folk ...

