Barbara d' Urso | le accuse di Pamela Prati | ' Aveva letto i messaggi privati con Mark'

“So una cosa sul tuo conto”. Pupo gela Barbara D’Urso e in studio cala il silenzio. La replica della conduttrice : Pupo a Live – Non è la D’Urso, scatta il panico. L’amato cantante, il cui vero nome è Enzo Ghinazzi, è stato ospite del programma di Barbara D’Urso e ha affrontato le famose cinque sfere. Insieme al cantante c’erano anche le sue tre figlie. Ma di cosa si parlava? L’argomento era delicato: il poliamore cioè la filosofia seguita dal cantante. Il tema è bollente. E anche vagamente imbarazzante. Durante la serata Barbara D’Urso ha chiesto al ...

Massimo Giletti - furia contro Barbara D’Urso : glielo ha detto in diretta tv. Pubblico gelato : Dopo il clamoroso caso del matrimonio con l’inesistente Mark Caltagirone, Pamela Prati sembra aver ritrovato il sorriso dopo mesi difficili. Gli impegni non le mancano e tran questi la nuova ospitata in televisione a ”Non è l’Arena” di Massimo Giletti. Ospite in studio anche Roberto D’Agostino, che con il suo ‘Dagospia’ ha portato alla luce il caso del finto fidanzato. ”Noto tante carezze di questo ...

Mara Venier a Domenica In - telefona in diretta a Leonardo Pieraccioni ma lui risponde - stavo guardando Barbara D’Urso - la reazione della Venier : Ieri, Domenica 20 ottobre durante la puntata di Domenica In sono accadute tante cose, momenti belli ma anche commoventi soprattutto perché era una data particolarmente importante, il compleanno di Mara Venier. In tanti sono intervenuti solo per farle gli auguri, personaggi famosi a lei tanto cari da Lino Banfi a Cristian De Sica, da Renato Zero a Vittorio Feltri. Tanti le hanno dimostrato il loro affetto e simpatia e poi, ospite in studio, è ...

Caso Prati - Massimo Giletti : "Perché se uno è sotto testata giornalistica sfrutta al massimo queste cose?" E saluta Barbara D'Urso (video) : Duro affondo di massimo Giletti a 'Non è l'Arena' contro tutte le trasmissioni che hanno sfruttato l'eco del Prati gate per accaparrarsi ascolti record. Durante il confronto tra Roberto D'Agostino e Pamela Prati, il giornalista si è scagliato apertamente (senza fare nomi) contro chi 'si vanta di essere sotto testata giornalistica ma non fa il lavoro giornalistico':prosegui la letturaCaso Prati, massimo Giletti: "Perché se uno è sotto testata ...

Morgan-d’Urso - scontro totale : Barbara affonda l’artista dopo il forfait : Morgan-Barbara d’Urso, è scontro totale: dopo il forfait del cantante arrivano le durissime parole della conduttrice: “Per quanto mi riguarda il discorso si chiude qui” Io non vado da Barbara D’Urso questa sera, nonostante abbiano pubblicizzato che ci sarei andato. Vi dico perché, anche… Gepostet von Morgan am Sonntag, 20. Oktober 2019 Barbara d’Urso ha replicato […] L'articolo Morgan-d’Urso, ...

Barbara d’Urso furiosa a Live Non è la d’Urso : “Non fatemelo fare” : Live Non è la d’Urso, Barbara furiosa nel talk su Panzironi: “Non l’ho mai fatto…” Durante il “match” di Live Non è la d’Urso dedicato ad Adriano Panzironi, Barbara d’Urso è andata su tutte le furie contro tutti i suoi ospiti perché si parlavano addosso e rischiavano di non fare capire niente al pubblico da casa. A quel punto, la d’Urso ha detto: “Voglio essere chiara. Farò per ...

Pupo fredda Barbara d’Urso : “Ho letto che tu non lo fai da anni”. Reazione : Pupo ribatte a Barbara d’Urso. La replica secca sull’intimità: “Io ho letto che tu non lo fai da anni”. La Reazione della conduttrice napoletana Pupo, al secolo Enzo Ghinazzi, è sbarcato a Live – Non è la d’Urso affrontando le celebri cinque sfere. Con lui le sue tre figlie. Tema della serata: la filosofia del […] L'articolo Pupo fredda Barbara d’Urso: “Ho letto che tu non lo fai da ...

Barbara d'Urso : "Ospitata di Morgan a Live era confermata - siamo basiti - non rispetta gli artisti" (VIDEO) : Morgan ha disertato Live - Non è la d'Urso, nonostante la sua ospitata fosse stata annunciata e rilanciata da venerdì scorso. Barbara d'Urso in diretta ha replicato alle motivazioni spiegate dal cantautore oggi pomeriggio su Facebook, allorquando ha comunicato che non si sarebbe presentato nel programma di Canale 5.La conduttrice ha esordito precisando che "noi non prendiamo in giro nessuno, siamo trasparenti" e spiegando che l'ospitata di ...

Pupo fa una battuta su Barbara d’Urso. Lei : “Ma che ti frega!” : Live Non è la d’Urso, Pupo punzecchia Barbara: la sua reazione Pupo ha deciso di sottoporsi alle temibili cinque sfere di Barbara d’Urso. Il cantante è stato duramente criticato a causa delle sue scelte amorose, in quanto l’ospite di Live Non è la d’Urso ha scelto di vivere una relazione poliamorosa. Prima di vedere una clip a lui dedicata, il cantante ha punzecchiato la conduttrice chiedendole se è vero che è da tempo ...

Morgan dà forfait a Barbara d’Urso : perché non si è presentato a Live : Live Non è la d’Urso: perché Morgan non è andato stasera da Barbara Barbara d’Urso ha iniziato la diretta di questa sera annunciando che il cantante Morgan, che avrebbe dovuto essere in studio a parlare dello sfratto subito e delle sue passate relazioni, ha scelto di non presentarsi a Live Non è la d’Urso. Il motivo? Il cantante ha dichiarato che lui avrebbe preso parte alla trasmissione soltanto a determinate condizioni che, ...

Domenica Live - tensione da Barbara D'Urso. Eva Henger contro Lucas fidanzato di Mercedesz. Interviene la madre : "Da tre mesi non sento Mercedesz. Abbiamo litigato e mi ha cancellato da WhatsApp". In studio da Barbara D'Urso a Domenica Live ci sono Eva Henger e il figlio Riccardino. Il quale dice riferendosi alla rottura tra loro e Mercedesz: "Secondo me sicuramente si sono messi le mani addosso tutti e due, s

Morgan dà forfait a Barbara D'Urso : "Mi hanno esasperato" : “Io non vado da Barbara D’Urso questa sera, nonostante abbiano pubblicizzato che ci sarei andato. Vi dico perché, anche se sono dinamiche che andrebbero tenute riservate. Ma sono esausto di tutte quelle assurdità che poi si dicono e si scrivono sul mio conto, fasulle, frutto di una non conoscenza dei fatti. Sono solo un incontrollato mare di delirio impietoso e impreciso, su cui cercherò di aprirvi gli occhi ...

Domenica in - Leonardo Pieraccioni e la battuta su Barbara D'Urso : risate e imbarazzo da Mara Venier : "A dire la verità mi stai disturbando perché sto guardando Barbara D'Urso". Leonardo Pieraccioni, in collegamento con Mara Venier a Domenica In, su Rai uno, fa irruzione con una battuta durante l'intervista all'amico Carlo Conti, provocando le risate dello studio e del pubblico. Mara a quel punto ha

Pieraccioni - battuta su Barbara d’Urso a Domenica In : la reazione di Mara : Pieraccioni, la battuta in diretta su Barbara d’Urso a Domenica In: la reazione di Zia Mara Si ride e si scherza a Domenica In. E si ride e si scherza ancor più se in studio arriva la toscanità doc di Carlo Conti e Leonardo Pieraccioni. Il primo presente fisicamente nel salotto orchestrato da Mara Venier, il […] L'articolo Pieraccioni, battuta su Barbara d’Urso a Domenica In: la reazione di Mara proviene da Gossip e Tv.