Astronomia | la “scioccante” origine del nitruro di fosforo

Fonte : meteoweb.eu

(Di lunedì 21 ottobre 2019) Insieme a idrogeno, ossigeno, carbonio ed azoto, ilè un elemento fondamentale per i processi legati alla vita. I suoi composti svolgono un ruolo chiave nella struttura a doppia elica del DNA, nelle membrane cellulari, e nella molecola adenosin-trifosfato (ATP), grazie alla quale avviene il trasporto di energia nelle cellule. Ilè creato da reazioni nucleari all’interno di stelle di grande massa e rilasciato nello spazio durante la loro esplosione come supernove. Ma la chimica interstellare del, ovvero i processi che mutano la sua forma, da quella più elementare nel mezzo interstellare diffuso, per arrivare a molecole sempre più complesse quando si trova nelle parti più dense delle nubi molecolari, è rimasta quasi sconosciuta fino a pochi anni fa. Il motivo principale è dovuto alla rarità delnel cosmo, al cui abbondanza è circa 2-3 ordini di ...