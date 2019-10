A San Giovanni nasce la destra di Salvini

Orgoglio Italiano - la foto dei rifiuti lasciati in Piazza San Giovanni è una bufala : A partire dalla giornata di ieri stanno circolando sui social network foto di rifiuti e cartacce buttati a terra in Piazza San Giovanni a Roma: le immagini vengono associate alla manifestazione di ieri Orgoglio Italiano, organizzata dalla Lega, che ha riunito tutti i partiti e militanti del centrodestra. Si tratta però di un vecchio scatto, realizzato nel 2014, dopo il tradizionale concerto del Primo Maggio, che si tiene nella stessa Piazza ...

Giovanni ConverSano chiude il capitolo Enardu : ‘Voglio parlare solo delle mie cose’ : Giovanni Conversano ha chiuso il capitolo legato a Serena Enardu. Rispetto ai giorni scorsi, l’ex calciatore ha avuto un cambio di passo. Fin dalla prima puntata di Tempation Island Vip, Conversano non si è mai tirato indietro nel commentare il percorso di Serena e Pago. In alcuni casi, le parole dell’uomo sono state anche piuttosto dure, tanto da arrivare allo scontro anche con la sorella gemella della Enardu. Nelle scorse ore l’imprenditore ...

"Chi non salta è 5 stelle" - naso turato su Silvio - viaggio nel mondo di San Giovanni che sogna la spallata : La vecchia bandiera verde del Carroccio si confonde, seppur dominando, con i vessilli di Forza Italia e con quelli di Fratelli d’Italia. I quattro mori sardi sventolano accanto al leone di San Marco. Piazza San Giovanni, che per intendersi è quella del concerto del primo maggio organizzato dai sindacati, ora è letteralmente invasa dal popolo del centrodestra, portato a Roma dalla Lega di Matteo Salvini e unito dalla voglia di ...

Francesca Pascale non va a San Giovanni. Il messaggio a Berlusconi : "Ho paura ma mi fido di te" : Lo ha seguito da casa, attraverso lo schermo televisivo, ma di andare in piazza, e sul palco accanto a lui, proprio non se l’è sentita. Stavolta Francesca Pascale non ha accompagnato il suo Silvio alla manifestazione del centrodestra a piazza San Giovanni, che nei resoconti giornalistici ha segnato la “rinascita della coalizione”. Il motivo, stando a quanto hanno raccontato ad HuffPost fonti accreditate, sta nella ...

Matteo Salvini : "Siamo 200mila in piazza San Giovanni - cambieremo il Paese. Mandiamoli a casa" : Matteo Salvini è salito tra gli applausi sul palco di piazza San Giovanni a Roma e ha esordito ringraziando la folla. "cambieremo la storia di questo Paese. Mi dicono che siamo 200.000, vi dico 200.000 volte grazie", dice il leader della Lega che parla dopo gli interventi di Silvio Berlusconi e Gior

Giorgia Meloni in piazza San Giovanni attacca il governo giallo-rosso - cita Grillo e partono i "vaffa" : Giorgia Meloni dal palco di piazza San Giovanni a Roma, alla manifestazione del centrodestra organizzata da Matteo Salvini, attacca la sinistra e il governo giallo-rosso: "Adesso piazza San Giovanni la riempiamo solo noi, ora ci sono le bandiere tricolore dove c'erano le bandiere rosse". La leader d

Centrodestra a Roma - la diretta della manifestazione : 50mila in piazza San Giovanni a Roma : «Questa non è la piazza di Matteo, Giorgia o Silvio, ma di tutti». Così Salvini in piazza San Giovanni apre la kermesse del Centrodestra "Orgoglio italiano"...

Roma - insulti e urla contro Gad Lerner in piazza San Giovanni : “Buffone - vattene a casa” : insulti e urla contro Gad Lerner. È accaduto in piazza San Giovanni poco prima della manifestazione del centrodestra. Il giornalista è arrivato al banchetto sotto il palco per ritirare il proprio accredito, ed è stato avvicinato e insultato a voce alta da un gruppo di manifestanti. “vattene. Cosa ci fai qui? Non dovresti entrare”, hanno urlato alcuni presenti, attirando l’attenzione di altri che hanno “accerchiato” Lerner ...

Salvini apre la manifestazione a San Giovanni : "Non è la piazza di Matteo - Silvio o Giorgia ma di tutti" : “Questa non è la piazza di Matteo, Giorgia e Silvio, ma di tutti voi”. A sorpresa è stato il primo a salire sul palco Matteo Salvini. Il leader della Lega ha salutato i manifestanti di piazza San Giovanni. La celebre piazza romana oggi è teatro dell’iniziativa del centro destra, “Orgoglio italiano”. Sotto al palco radunate molte persone. In alto sventolano palloncini e bandiere. Tra i tanti ...

Roma : Salvini - Meloni e Berlusconi in piazza San Giovanni. “Qui l’Italia che lavora” : E' iniziata a Roma la manifestazione unitaria del centrodestra Orgoglio Italiano. Presenti, oltre al leader della Lega Matteo Salvini, anche Giorgia Meloni e Silvio Berlusconi. Migliaia i militanti in arrivo da tutta Italia, ma problemi per quelli in viaggio su un treno che ha preso fuoco vicino a Pisa.Continua a leggere

Gad Lerner ricoperto di insulti in piazza San Giovanni : "Vattene - hai augurato la morte a Matteo Salvini" : Gad Lerner è stato insultato appena arrivato in piazza San Giovanni poco prima della manifestazione di Matteo Salvini e del centrodestra. Il giornalista è arrivato al banchetto sotto il palco per ritirare il proprio accredito, ed è stato avvicinato e insultato a voce alta da un gruppo di manifestant

Orgoglio italiano del centrodestra in piazza San Giovanni a Roma : Matteo Salvini è arrivato in piazza San Giovanni alle 14. Il Capitano si è affacciato dal palco per salutare le

CasaPound : "A San Giovanni per fare chiarezza" : Le bandiere, le barbe e i tatuaggi ed ecco la piccola folla di “fascisti del terzo millennio” radunata sotto la sede da cui Virginia Raggi li vuole sfrattare. Davanti CasaPound, dove l’insegna è stata smontata e ne è rimasto l’alone, a un’ora dall’inizio della manifestazione indetta da Matteo Salvini, ci sono un centinaio di persone: “Ora ci dirigiamo verso piazza San Giovanni, ...

Accordi&Disaccordi (Nove) - Andrea Scanzi : “Matteo Salvini scende in piazza San Giovanni contro se stesso” : Andrea Scanzi parte con il suo nuovo monologo all’interno del talk show politico condotto insieme a Luca Sommi, con la partecipazione di Marco Travaglio, in onda tutti i venerdì alle 22.45. “Io non so se è capitato anche a voi, ma io sono rimasto molto colpito dall’incontro di qualche giorno fa tra Sergio Mattarella e Donald Trump – detto Scanzi – A un certo punto Trump ha detto: “Italiani e americani sono ...