Sebastiano Maffettone | M5s governando è diventato élite Salvini? È stato una minaccia

(Di domenica 20 ottobre 2019) Il dilemma si è rivelato: “A furia di governare, il Movimento 5 stelle èélite. I suoi ministri, sottosegretari, presidenti di commissione vanno in giro con le auto blu, salgono sugli aerei di, non si muovono più senza avere dietro la scorta. È la contraddizione interna di ogni movimento anti establishment. Nel momento in cui ha successo, subisce una metamorfosi e assume le sembianze del nemico che, fino a poco prima, ha combattuto”. La legge ferrea dell’oligarchia, secondo– filosofo della politica che ha insegnato, tra le altre università, ad Harvard, Science Po, Columbia e oggi è ordinario alla Luiss – è impossibile da abrogare: “Quando hai il compito di fare la manovra economica, il populismo non ti serve a niente: ti serve la competenza, cioè ...

