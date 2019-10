Prete molto conosciuto nella diocesi sottrae più di 650mila dollari per giocare ai

Fonte : baritalianews

(Di domenica 20 ottobre 2019) Uno scandalo ha investito unadi Las Vegas perché ilimportante esi è scoperto che in otto anni ha sottratto allacirca. Ilin questione, il parroco Kevin McAuliffe aveva il vizio del gioco d’azzardo e ha preso una somma davvero ingente perai videopoker. Ilche per il suo ruolo poteva accedere alle casse della chiesa , senza che nessuno se ne accorgesse, ha sottratto tantissimi soldi con i quali giocava, scommetteva e pagava i debiti che contraeva perdendo. Tutto questo attingendo dai guadagni del negozio vicino alla chiesa che vendeva souvenir e che dipendeva dalla stessa e dalle offerte dei parrocchiani. Il, però, dopo otto anni di questa condotta decisamente riprovevole, è stato scoperto e ora rischia fino a 60 anni di galera. Il, quando è stato scoperto, non è ...

