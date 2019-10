Napoli | impara a tacere E se ci riesci | apprendi

Fonte : ilnapolista

(Di domenica 20 ottobre 2019) Il massimo insegnamento per ladel periodo ancelottiano è l’arte dell’re a fare silenzio. Del lasciare spazio, del lasciar avanzare altro, del non dire la propria.l’ha detta spesso e l’ha detta male. Iniziare con l’apprendere il compito profondamente complesso del discente, di chi deve essere tirato fuori da una situazione di stallo, di ignoranza, mentre le sirene da cinquecento euro a gettone continuano a decantare le tue lodi, a dirti che sei irripetibile, incompresa, inarrivabile, solo in attesa della giusta chiave di lettura: perfetta. Bene, non lo sei,. Devi stare in silenzio edre. Devi andare in tribuna quando serve. E, credimi, puoi farlo. Come l’hanno fatto in tanti altri. Non sei speciale e, del dove dovrà giocare chi, non sta né starà a te ragionarne. La decisione giace nel processo di maturazione di un allenatore che tu non conosci e sul ...

