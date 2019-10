I bambini dislessici leggono ai gatti E i disturbi scompaiono

Fonte : ilgiornale

(Di domenica 20 ottobre 2019) Daniela Uva Il progetto del rifugio Tierheim di Berlino rivela benefici anche sui felini abbandonati Leggere ad alta voce, quando si soffre di problemi legati all'apprendimento, può essere un grande problema. Ma se la platea è composta da dolcissimiabbandonati il discorso cambia, e un'attività potenzialmente traumatica si trasforma in un momento di gioia e condivisione. Per questo in un rifugio per animali di Berlino è partito il progetto «Iai». Protagonisti sono piccoli studenti affetti dacome per esempio la dislessia e i loro amici a quattro zampe. Un giorno alla settimana ivanno a trovare ini randagi, si siedono su grandi cuscini, li prendono in braccio e afferrano il loro libro preferito. E così, protetti da qualunque interferenza esterna, cominciano a leggere ad alta voce. Ad ascoltare storie e racconti ci sono ...

