Cile | proteste contro l' aumento dei prezzi | tre morti in un incendio Imposto il

Santiago Cile - coprifuoco dopo proteste : 02.53 Imposto il coprifuoco dalle 22 alle 7 di mattina in Cile, in seguito alle violenze scatenate a causa dell'aumento del prezzo dei biglietti della metropolitana. Nonostante lo stato di emergenza decretato dal governo, si sono verificati nuovi,violenti scontri alla periferia della capitale Cilena. Il presidente Sebastian Pinera ha annunciato, intanto, la sospensione dell' aumento dei biglietti metro, l'ultimo dei rincari che avevano fatto ...

Cile - proteste a Santiago : lancio di lacrimogeni - autobus in fiamme e scontri [LIVE] : Nuove proteste sono esplose nella capitale Cilena Santiago nonostante lo stato di emergenza imposto per tentare di mantenere l’ordine dopo gli scontri. Le nuove manifestazioni si sono registrate intorno a mezzogiorno e la polizia e’ ricorsa al lancio di lacrimogeni per disperdere la folla. Nella prima parte della mattinata la situazione era invece rimasta calma. Un ‘cacerolazo’, la popolare forma di protesta di chi esce ...

Cile - proteste a Santiago : lancio di lacrimogeni - autobus in fiamme e scontri [LIVE] : Nuove proteste sono esplose nella capitale Cilena Santiago nonostante lo stato di emergenza imposto per tentare di mantenere l’ordine dopo gli scontri. Le nuove manifestazioni si sono registrate intorno a mezzogiorno e la polizia e’ ricorsa al lancio di lacrimogeni per disperdere la folla. Nella prima parte della mattinata la situazione era invece rimasta calma. Un ‘cacerolazo’, la popolare forma di protesta di chi esce ...