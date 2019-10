Studente firma studio su retinite come primo autore | Sant’Anna di Pisa | “Allievo prodigio”

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di sabato 19 ottobre 2019) Un allievo prodigio. Antonio Falasconi,del quinto anno di Scienze Mediche alla Scuola Superiore Sant’Anna edell’Università di, viene definitivo così in un tweet della prestigiosa università. Questo perché l’allievo, originario di Portici (Napoli), non è ancora laureato eppure i suoi studi hanno dato un contributo fondamentale sullodi una malattia che colpisce una persona su quattromila e che porta alla cecità. Falasconi èdell’articolo pubblicato sulla rivista scientifica Frontiers in neuroscience dove analizza un modello sperimentale dipigmentosa. Antonio, allievo prodigio @ScuolaSantAnna e@Uni: aspettando la tesi,su rivista internazionale per ricerca svolta a Istituto di #Neuroscienze @StampaCnr https://t.co/ETdR3tDWAF di @nazione— ScuolaSantAnna (@ScuolaSantAnna) October 18, ...

