Quanti chili si possono perdere davvero in un mese?

Fonte : vanityfair

(Di sabato 19 ottobre 2019) Bevete più di due litri d’acqua al giornoAvete rinunciato al vostro cibo preferito per quasi unVi allenate ogni giornoConsumate meno di 1200 calorie al giornoVi pesate ogni giornoVi guardate male“Ho perso 5in una settimana!”, “Indossa i tuoi jeans del liceo in tempo per la rimpatriata!” o ancora “Perdi 10 kg in 20 giorni!”. La maggior parte delle donne adulte sa che se una promessa di perdita di peso sembra troppo bella per essere vera, l’unica cosa che perderà peso in poco tempo sarà il portafogli, dopo aver sborsato fior di soldi per comprare le bevande miracolose e altre diavolerie. Beninteso: non stiamo dicendo che non dimagrirete, anzi. Ma quanto pesote e in quanto tempo non dipende solo da ciò che ingurgitate, ma anche da altri fattori, afferma la nutrizionista Lauren Slayton, founder di Foodtrainers a New York. Innanzitutto: «Se avete più kg da, ...

nmirotti : @damalida Il punto è che qui si perde tempo a parlare delle coliche di Mr Nutella e di quanti chili ha perso Renzi… - Caterina_SS : RT @AE_Italia: ll numero di pesci uccisi a scopo alimentare è troppo elevato per essere contato. ?? La cifra stimata è di oltre 153 MILIO… - jiuuwu : RT @AE_Italia: ll numero di pesci uccisi a scopo alimentare è troppo elevato per essere contato. ?? La cifra stimata è di oltre 153 MILIO… -