Elettra Lamborghini e la pole dance ' della discordia' | Cancellato tutto | non parlo

Elettra Lamborghini e la sedicente sorella segreta : Vorrei parlare con tuo padre : Dopo aver animato l'ultima edizione diThe Voice Of Italy, coprendo il ruolo di coach, Elettra Lamborghini è tornata al centro dell'attenzione mediatica. Questa volta, a far parlare dell'amata "Twerking Queen" è la sedicente sorella segreta della cantante di Mala. Tra le pagine dell'ultimo numero di Nuovo, infatti, la 31enne Flavia, un'estetista napoletana, fa appello alla sua presunta sorella, chiedendole di aiutarla a incontrare colui che -a ...

Mai vista la sorella di Elettra Lamborghini? Ecco la bellissima Ginevra - la piccola di casa : Elettra Lamborghini è una delle rivelazioni musicali e televisive dell’anno grazie alla partecipazione a The Voice of Italy come unico coach donna dell’edizione 2019. In rete spopolano le gif di lei che corre incontro ai concorrenti del talent show reggendosi il seno con le mani “perché altrimenti mi scappa, è curioso, sbircia, sbuca” come aveva spiegato a Tv Sorrisi e Canzoni lo scorso maggio. Prima di diventare coach di The Voice Elettra è ...

Elettra Lamborghini - spunta la sorella segreta : “Fammi incontrare papà!” : Elettra Lamborghini ha una sorella segreta? Arriva l’appello su Nuovo Elettra Lamborghini potrebbe avere una sorella segreta. Il condizionale è d’obbligo perché al momento non ci sono certezze ma la presunta parente dell’artista ha lanciato un appello al settimanale Nuovo, nel numero in edicola da giovedì 17 ottobre. La ragazza in questione si chiama Flavia, […] L'articolo Elettra Lamborghini, spunta la sorella segreta: ...

Elettra Lamborghini mostra il nuovo look ai fan : “Sono pentita” : Elettra Lamborghini ha da poco ricevuto una notizia grandiosa: Mtv ha infatti annunciato le nomination dei prossimi Mtv Europe Music Awards e l’ha inserita tra i “Best Italian Act” insieme a Coez, Elodie, Mahmood e Salmo. Elettra, che è figlia di Tonino e nipote del celebre Ferruccio Lamborghini, e da qualche anno si è ritagliata uno spazio nello spettacolo italiano, è stata scelta dal pubblico tra i 5 nomi da votare tramite Instagram ...

Elettra Lamborghini “esaurita - stanca da morire” ma già in studio per il nuovo singolo : "Sono esaurita lo dico con il sorriso ma è la verità. Sono stanca da morire, dentro e fuori, e mi è venuta paura della gente anche solo se mi guardano", scrive Elettra Lamborghini mentre si alterna tra sedute di relax in centri benessere e sessioni di lavoro in studio di registrazione. L'ereditiera ha vissuto sicuramente un periodo particolarmente intenso tra impegni musicali e televisivi. Giudice della scorsa edizione di The Voice of ...

Mahmood - Elodie - Elettra Lamborghini tra i nominati del Best Italian Act agli MTV EMA 2019 : Sono state annunciate le nomination degli MTV Era 2019 che si terranno a Siviglia domenica 3 novembre. Tra gli Italiani spiccano Mahmood, Elodie, Elettra Lamborghini, Coez e Salmo. In testa Ariana Grande con sette nomination tra cui Best Artist e Best Video con la hit Thank You, Next, e per Best Song insieme a Shawn Mendes. Lil Nas X e Billie Eilish hanno totalizzato sei nomination ciascuno e la star latino americana J Balvin cinque ...

Elettra Lamborghini confessa : Sono esaurita - devo staccare per tornare più carica : Il 2019 è stato un anno pieno di impegni per Elettra Lamborghini: la partecipazione in veste di giudice a "The Voice of Italy", l'uscita del suo album di esordio "Twerking Queen" e infine il tour promozionale in giro per il Paese. Un'agenda fitta di impegni che non l'ha tenuta lontana dai suoi fan e dai social, dove la cantante è sempre molto attiva. Ultimamente, però, Elettra Lamborghini ha ridotto la sua presenza sui social network e molti ...

Elettra Lamborghini - le forme atomiche in nuovi scatti esplosivi : I fan sono in delirio e non possono che essere contenti della sua enorme bontà mostrata sui social. La star del web Elettra Lamborghini, che oltre che per le sue doti canore è apprezzata in particolar modo per le sue forme stratosferiche. Le ultime foto postate sul suo profilo Instagram sono provocanti e sensuali. Elettra indossa uno splendido bikini nero ed un pantalone arancione, ma l’attenzione non può che ricadere su un aspetto molto ...

MTV EMA 2019 : tra Achille Lauro - Boomdabash - Elettra Lamborghini - Irama e Ultimo scegli chi nominare come Best Italian Act : La Wild Card è INIZIATA! The post MTV EMA 2019: tra Achille Lauro, Boomdabash, Elettra Lamborghini, Irama e Ultimo scegli chi nominare come Best Italian Act appeared first on News Mtv Italia.

MTV EMA 2019 : tra Achille Lauro - Boomdabash - Elettra Lamborghini - Irama e Ultimo scegli chi nominare come Best Italian Act : La Wild Card è tornata anche quest'anno! The post MTV EMA 2019: tra Achille Lauro, Boomdabash, Elettra Lamborghini, Irama e Ultimo scegli chi nominare come Best Italian Act appeared first on News Mtv Italia.

Elettra Lamborghini - mai vista la mamma Luisa? Le foto : Elettra Lamborghini è diventata una star negli ultimi anni. Classe 1994, bellissima, tatuatissima, amante degli eccessi e spregiudicata, si è ritagliata uno spazio nello spettacolo italiano. Dopo varie ospitate nei salotti tv è stata coach nell’ultima edizione di The Voice, il talent condotto da Simona Ventura, ed è nota anche all’estero grazie alla partecipazione a diversi reality. Ma Elettra è anche l’erede di un impero milionario. È infatti ...

Elettra Lamborghini quando solo con le persone ho paura : Elettra Lamborghini è diventata una beniamina dei più giovani non solo per i suoi successi ma anche per il carattere divertente che anima anche nel suo profilo “Instagram”, ma stavolta sui social parla di un argomento molto personale. Anche se il lavoro procede a gonfie vele, c’è un problema che da tempo la mette in difficoltà ed ecco cosa ha scritto sui social: “Sapete che sono la prima a scherzare, ma stavolta voglio dirvi una ...

Elettra Lamborghini si confessa su Instagram : "Sto male - ho paura delle persone quando sono sola" : Il successo non le ha dato alla testa, Elettra Lamborghini è diventata una beniamina dei più giovani non solo per i suoi successi ma anche per il carattere scatenato e divertente che anima anche nel suo profilo Instagram, lo stesso che stavolta è stato campo di un argomento più serio e meno giocoso.Nonostante il suo album le stia dando grandi soddisfazioni c'è una nota stonata per rimanere in tema, un problema che da tempo la attanaglia e la ...

Elettra Lamborghini : “Ho una paura atroce delle persone - per l’ansia corro a nascondermi” : La celebre popstar e coach di The Voice of Italy fa un'intensa confessione su Instagram Stories. Da un anno soffre di un malessere che la porta ad aver paura delle persone estranee, quando si trova lontana dalle scene o dagli impegni pubblici. Per questo motivo, non ha fatto una foto con una giovanissima fan, fuggendo a nascondersi: "Stavo male".Continua a leggere