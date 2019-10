Bolzano | scoperto mentre ruba dentifricio e shampoo al supermercato | muore d’infarto

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di sabato 19 ottobre 2019) Ha cercato dire un tubetto die una confezione di, l’hanno colto sul fatto ed è morto, stroncato da un infarto. È successo aa un uomo di 67 anni. Il personale delMinPoli di Piazza Matteotti l’ha vistosi metteva in tasca i due prodotti, e il direttore ha chiamato la polizia. Un furto da pochi euro, che spesso si risolve con una semplice denuncia. All’arrivo degli agenti il 67enne – già conosciuto dai dipendenti e con problemi di salute, a quanto pare – è stato colpito da un malore: i soccorritori sono intervenuti e hanno cercato di rianimarlo per venti minuti, ma non sono riusciti a salvarlo. E’ il terzo dramma della povertà in pochi giorni a: in precedenza un anziano era stato trovato morto nella sua abitazione dopo una decina di giorni e un uomo senza fissa dimora è stato trovato senza vita in riva ...

