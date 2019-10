5 ragioni per conoscere Ed Brubaker

Fonte : wired

(Di sabato 19 ottobre 2019) Quasi in sordina, Panini Comics ha portato in Italia I miei eroi sono sempre stati tossici (72 pp, 13 euro) di Ede Sean Phillips, uno dei casi editoriali del 2019. Questa storia, ambientata nello stesso universo della serie hard boiled Criminal ma ampiamente autonoma e autoconclusiva, si è aggiudicata il premio come Best new graphic album agli Eisner Award di quest’anno, ed è candidata anche agli Harvey Awards come miglior fumetto del 2019. La graphic novel narra la storia di Ellie, da sempre affascinata dagli eroi romantici e dannati: musicisti, attori, scrittori perseguitati dalla scimmia della droga, come la madre, morta tossicodipendente. In una clinica di disintossicazione, Ellie troverà forse la salvezza dalla sua pericolosa ossessione, o forse un altro tipo d’amore, non meno pericoloso. L’arrivo in Italia di questa graphic novel rappresenta ...

