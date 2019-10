Fonte : repubblica

(Di venerdì 18 ottobre 2019) A Otranto e Santa Maria di Leuca nottata si barchi: a bordo anche tre bambini. Gli stranieri erano in stato di ipotermia e stanchi a causa del lungo viaggio in mare durato diversi giorni

MarinaMel16 : RT @zluca2: Salento, sbarcano 81 migranti: molti sono curdi in fuga dalla guerra di Erdogan - cronaca_news : Salento, sbarcano 81 migranti: molti sono curdi in fuga dalla guerra di Erdogan - Harucarro : RT @rep_bari: Salento, sbarcano 81 migranti: molti sono curdi in fuga dalla guerra di Erdogan [news aggiornata alle 09:22] -