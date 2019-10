LIVE Sinner-Tiafoe | Atp Anversa 2019 in DIRETTA | 1-2 | inizio di match senza break

Fonte : oasport

(Di venerdì 18 ottobre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA1-2 Bella prima al centro di. 40-30 Scappa il dritto dell’azzurro. 30-30non chiude a rete e alla finechiude al secondo passante. 15-30chiude con la volèe alta di dritto. 0-30 Altro brutto errore di dritto dell’americano. 0-15sbaglia di rovescio. 1-1 Quarto servizio vincente dell’altoatesino. 40-0 Altro ace di. 30-0 Ace di. 15-0 Primo punto per Jannik.non controlla la risposta. 0-1 Altra ottima prima e game a zero per. 40-0 Splendida prima di. Primo ace dell’americano. 15-0 Primo punto diche sfonda bene con il dritto. SI COMINCIA!al servizio. 14.08:sono in campo per il riscaldamento. 14.02: Spostato di dieci minuti l’della partita tra. 13.56: Tra pochissimo entrano in campo ...

