Inter | Sensi ancora ko | problema alla coscia | non recupera per il Borussia in Champions

Inter - arrivano finalmente buone notizie : Stefano Sensi ha recuperato dall'infortunio : Negli scorsi giorni non sono arrivate notizie positive in casa Inter, durante la sosta per le nazionali sono finiti in infermeria due giocatori nerazzurri: il primo indisponibile è l'infortunato Alexis Sanchez che con la nazionale cilena ha subito una lussazione del tendine peroneo lungo della caviglia sinistra, il giocatore di proprietà del Manchester United è stato già operato, i tempi di recupero però sono molto lunghi, si parla di un suo ...

Sassuolo-Inter - le probabili formazioni : Conte con il dubbio Sensi : Al Mapei Stadium domenica 20 ottobre si gioca il lunch match dell'ottava giornata di Serie A alle ore 12:30 che vedrà di fronte il Sassuolo e l'Inter. Si affrontano due squadre con obiettivi ben diversi in questa stagione. I padroni di casa puntano ad ottenere una salvezza tranquilla, così come successo lo scorso anno. Gli ospiti, invece, cercano di tenere la scia della Juventus per restare in lotta per il titolo fino alle ultime giornate. ...

Inter - infortuni Sanchez e Sensi potrebbero costringere Conte a lanciare il 3-4-2-1 : L'Inter in questi giorni deve fare i conti con la situazione infortuni: dopo lo stop di Sensi subito nel match contro la Juventus, è arrivato anche il problema che ha riguardato la punta cilena Alexis Sanchez, che avrebbe rimediato un infortunio alla caviglia sinistra dopo un fallo dello juventino Cuadrado che potrebbe causargli 2-3 mesi di stop. In questo senso però non sono arrivati riscontri dagli esami strumentali e l'Inter spera che ...

Inter : il derby d'Italia va alla Juventus - uomini di Conte accusano l'infortunio di Sensi : Succede di tutto durante il derby d'Italia, lo scontro tra le due compagini attualmente più forti sul palcoscenico nazionale sia per storia che per blasone. Gli uomini di Sarri partono a mille, con l'adrenalina che scorre a fiumi e i ritmi altamente frenetici, in un'atmosfera incandescente. La Juventus dimostra di avere recuperato pienamente le energie perse contro il Bayer Leverkusen, nella partita di Champions vinta martedì, mentre i ...

Inter - infortuni Godin e Sensi : allarme nerazzurro - i tempi di recupero : infortuniO Godin- Uscito anzitempo dalla super sfida di ieri sera contro la Juventus, Diego Godin ha riscontrato un piccolo problema al ginocchio, il quale sarà analizzato nel corso dei prossimi giorni. Nessun particolare allarme, con tempi di recupero stimati in pochi giorni di convalescenza. Conte ha preferito sostituire il giocatore per evitare possibili problematiche e […] L'articolo Inter, infortuni Godin e Sensi: allarme nerazzurro, ...

Diretta/ Inter Juventus - risultato 1-1 - streaming tv : Sensi ko - gol annullato a CR7 : Diretta Inter Juventus video streaming e tv: orario, quote, probabili formazioni e risultato live della partita valida per la 7giornata di Serie A.

Infortunio Sensi - tegola per l’Inter : si ferma il centrocampista nerazzurro [DETTAGLI] : Infortunio Sensi – Si sta giocando Inter-Juventus. Partita sul punteggio di 1-1 con i gol di Dybala e Lautaro Martinez. Poco dopo la mezz’ora la gara ha perso uno dei suoi protagonisti. Stefano Sensi ha, infatti, accusato un problema muscolare. Dapprima, il centrocampista ha provato a rimanere in campo, poi si è dovuto arrendere, lasciando il posto a Vecino. Brutta tegola per la squadra di Conte, ma anche per la Nazionale di ...

Stefano Sensi ha stregato Barcellona : per l'Inter è già insostituibile : Era il 2 luglio quando l'Inter ufficializzava il trasferimento di Stefano Sensi dal Sassuolo, ma nessuno si aspettava che quel ragazzo potesse diventare così velocemente il leader indiscusso del centrocampo nerazzurro. Invece, partita dopo partita il giocatore originario di Urbino sta dimostrando di essere un predestinato. Il match contro il Barcellona ha confermato come quell'esame di maturità sia stato superato a pieni voti tanto da ...

Barcellona-Inter - Cesari durissimo : 'Arbitraggio insufficiente - rigore netto su Sensi' : L'Inter esce a testa alta dal match di Champions League giocato al Camp Nou ieri sera contro il Barcellona e perso 2-1. I nerazzurri hanno dominato nel primo tempo, passando in vantaggio dopo soli tre minuti con Lautaro Martinez e sfiorando più volte il raddoppio. I blaugrana sono poi cresciuti nella ripresa, trovando la remuntada con la doppietta di Luis Suarez. Una gara che sta facendo discutere, però, anche per l'Arbitraggio del direttore di ...

Pagelle Barcellona-Inter 2-1 - Champions League : non basta un super Lautaro Martinez. Bene Sensi : L’Inter gioca una grande partita al Camp Nou ma è costretta ad arrendersi proprio nel finale per 1-2 contro un Barcellona irriconoscibile nel primo tempo che ha avuto la forza di ribaltare l’incontro nella ripresa grazie ai gol di Suarez e alle creazioni di Leo Messi. Per i nerazzurri non basta un super Lautaro Martinez, autore del gol del vantaggio, mentre Brozovic cala col passare dei minuti dopo un ottimo primo tempo. Di seguito ...

Probabili formazioni Barcellona Inter/ Diretta tv : Sensi cerca un'altra grande serata : Probabili formazioni Barcellona Inter: Diretta tv e notizie alla vigilia per la partita di Champions League, al Camp Nou una sera di lusso.

Inter - sesta vittoria di seguito Sensi - Sanchez (poi espulso) chiude Gagliardini|Classifica : Il cileno devia in porta il primo gol, segna il raddoppio poi si fa cacciare con una plateale simulazione. Accorcia Jankto, e i nerazzurri rischiano prima del gol di «Duracell»

VIDEO Sampdoria-Inter 1-3 - Highlights - gol e sintesi : Sensi - Sanchez e Gagliardini fanno volare i nerazzurri : L’Inter ha sconfitto la Sampdoria per 3-1 nel match valido per la sesta giornata della Serie A 2019-2020 di calcio, i nerazzurri hanno infilato la sesta vittoria consecutiva in campionato e si confermano in testa alla classifica con due punti di vantaggio sulla Juventus. I ragazzi di Antonio Conte si sono imposti a Genova con grande autorevolezza, la partita si è decisa nel giro di due minuti nel cuore del primo tempo: al 20′ ...

Sampdoria-Inter 1-3 - le pagelle : bene Sensi e Brozovic - nerazzurri di nuovo in testa : Si è appena concluso uno degli anticipi della sesta giornata di Serie A, con l'Inter che espugna il Marassi e batte la Sampdoria 3-1. Decisive le reti di Sensi, aiutato da una deviazione di Alexis Sanchez al 20', mentre al 22' è il cileno che ribadisce in porta un tiro sbilenco sempre dell'ex Sassuolo. Nella ripresa il Nino si fa espellere subito per una simulazione, la Samp riapre il match al 55' con Jankto ma dopo pochi minuti, al 62', ...