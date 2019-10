Egitto ed Etiopia si scontrano per l’acqua del Nilo Non è la prima volta e purtroppo

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di venerdì 18 ottobre 2019) di Luigi Manfra * Le prossime guerre potrebbero scoppiare a causa del. Questa frase viene ripetuta sempre più frequentemente dagli esperti e studiosi del settore. Il rischio di conflitti per l’accesso alle risorse idriche nei prossimi anni potrebbero crescere esponenzialmente. Già oggi ci sono forti tensioni tra Turchia, Siria e Iraq per il fiume Eufrate e tra Israele, Palestina, Giordania per il fiume Giordano. In Africa, oltre a molti conflitti tribali in Libia e in altri paesi del Sahara, c’è la disputa tra, Sudan eper le acque del. Dal 2011 quest’ultimo paese ha avviato un progetto di produzione di energia idroelettrica realizzando una grande diga sul fiumeper produrre 6,5 giga watt all’anno. L’ne ha bisogno sia per evitare che lo sviluppo economico si arresti, sia per soddisfare, almeno parzialmente, i bisogni di base della popolazione in ...

