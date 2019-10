Dice | l' app anti bagarini che ti porta ai concerti facendoti risparmiare

Fonte : gqitalia

(Di venerdì 18 ottobre 2019) Chi è abituato a vedereconosce il problema del secondary ticketing. Da quando i biglietti dei principali eventi mondiali si vendono online, i vecchine approfittano acquistando ticket per poi rivenderli a prezzi maggiorati su piattaforme alternative. Se da una parte, l'Italia ha cercato di mettere una pezza al fenomeno vietando la vendita nel mercato secondario e introducendo la necessità di emettere biglietti nominali per i grandi- un po' come succede da tempo per le partite di calcio – ancora c'è molta strada da fare per risolvere il problema. Una soluzione può essere, la celebre piattaforma inglese di ticketing e music discovery, da poco sbarcata anche in Italia. Dopo aver chiuso alcune partnership con RADAR, i Magazzini Generali e il Circolo Arci Ohibò a Milano, l'app ha strappato l'esclusiva di tutti i biglietti per tutti gli eventi ...

hesthirI : ma come si chiama l’app che ti dice a quale celebrità assomigli? - Cym0n_ : @ildiegoista Purtroppo li aveva solo Netflix e l'app di Mediaset dice dice, ma il suo archivio di trashate fantasy non lo smolla. - Panza_72 : @atm_informa Ci dite qualcosa sulla linea 2 bloccata? Da Gessate non parte nulla, la App non dice niente ed il mess… -