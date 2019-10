Call of Duty Modern Warfare e le microtransazioni | la soluzione di Infinity Ward

Fonte : optimaitalia

(Di venerdì 18 ottobre 2019) Siamo ormai alla tornata finale per quanto concerne l’uscita diof, il nuovo capitolo della serie sparatutto in arrivo nel corso della prossima settimana. Un’attesa spasmodica quella in vista dell’esordio del gioco, vista la presenza in cabina di regia di, studio di sviluppo responsabile proprio della saga che in questa nuova iterazione torna alle origini. Abbandonate le scene futuristiche e sci fi, il gameplay farà riferimento alla realtà, con i teatri di guerra che riproporranno sequenze verosimiglianti. Sarà unofquindi parecchio ambizioso, che mira a riportare la serie ai fasti del passato e a imporsi nuovamente come leader nell’ambito degli sparatutto in prima persona, complice anche l’assenza dalla scena videoludica di DICE e dei suoi Star Wars Battlefront e Battlefield. Chiaramente grande importanza in vista ...

Brbdr157 : Amassei no call of duty - fabioTrp2punto0 : @tedua_ @VinEnzo90 Mo esce call of duty e io ed enzo diventiamo soci. - ovxrdosin : @nieveblancx Ni uno, ni otro. Call of Duty es superior. -