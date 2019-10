Big Show e Bungie insieme per uno streaming di Destiny 2

Fonte : eurogamer

(Di venerdì 18 ottobre 2019) Il famoso wrestler Paul "The Big" Wight si fermerà nello studio diquesto weekend per una diretta davvero speciale. Ecco il comunicato condiviso dalla compagnia. Paul si unirà a noi per giocare in2. Questo significa che alcuni di voi avranno la possibilità di vincere un emblema. L'attività sarà unBounty, ma mescoleremo diverse attività. Giocheremo alcuni Assalti, alcune Offensive Vex e finiremo con qualche Crogiolo in modo che Bigpossa gettare un po' di stregoni nella polvere.Saranno applicate le solite regole per ilBounty. Per il Crogiolo, dovrai entrare nel gioco e far parte del team vincente. Per qualsiasi PvE, dovrai unirti a noi per combattere bene la battaglia e guadagnare il nuovo emblemaBounty.Leggi altro...

