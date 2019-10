Venezia | San Donà | carabinieri arrestano per violenza sessuale di gruppo un 51enne

Fonte : calcioweb.eu

(Di giovedì 17 ottobre 2019), 17 ott. (Adnkronos) – Idel Nucleo Investigativo del Comando Provinciale dihanno rintracciato e tratto in arresto di un uomo di 51 anni, originario e residente a Sandi Piave (Ve) nei cui confronti pendeva un ordine di esecuzione per la carcerazione della Corte di Appello di, dovendo scontare la pena di 4 anni di reclusione e l’interdizione perpetua dai pubblici uffici poiché responsabile, in concorso con altro cittadino italiano, didinei confronti di una cittadina di origine moldava.La condanna è relativa alla denuncia presentata dalla donna per i fatti avvenuti nel dicembre del 2008 quando, dopo una serata in un locale notturno, i due uomini la riaccompagnavano a casa dove avevano rapporti sessuali non consenzienti. L’uomo è stato associato alla casa circondariale di.L'articolo ...

veneziaunica : La nave scuola Amerigo Vespucci è ormeggiata a Venezia in Riva San Biagio, visite gratuite a bordo: Giovedì… - zaiapresidente : Lo splendore della Basilica di San Marco a Venezia, conosciuta anche come 'la Chiesa d'Oro', per il tesoro del sant… - fedram67 : RT @polasein500cc: Venezia riposta Campo San Polo ?? Francesco Pasinetti (1932/41) -