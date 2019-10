Fonte : ilfattoquotidiano

(Di giovedì 17 ottobre 2019) Dopo anni di tira e molla, esenzioni a colpi di emendamenti e battaglie nei tribunali tra enti locali e gruppi petroliferi, sulla vicenda dell’Imu sulleinterviene il nuovo governo. Nell’ultima bozza delapprovato “salvo intese” martedì notte compare un nuovo articolo che stabilisce una volta per tutte l’obbligo di pagare l’imposta dal. Lo Stato conta di ricavarne, il primo anno, 6 milioni di euro. La norma riguarda “leper la coltivazione di idrocarburi site entro i limiti del mare territoriale“. Alla base imponibile – determinata “in misura pari al 20 per cento del valore calcolato” in base alla norma sui fabbricati industriali – sarà applicata un’aliquota del 10,6 per mille: il 7,6 per mille andrà allo Stato e il resto ai Comuni che hanno gli impianti al ...

marcotrocu : RT @fattoquotidiano: Trivelle, decreto fiscale: “Dal 2020 le piattaforme offshore pagheranno l’Imu. Previsto un gettito di 6 milioni” https… - RonaldMinds : RT @fattoquotidiano: Trivelle, decreto fiscale: “Dal 2020 le piattaforme offshore pagheranno l’Imu. Previsto un gettito di 6 milioni” https… - cristinapasque : RT @fattoquotidiano: Trivelle, decreto fiscale: “Dal 2020 le piattaforme offshore pagheranno l’Imu. Previsto un gettito di 6 milioni” https… -