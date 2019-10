Skate America 2019 | orari gara per gara e come vederle in tv e streaming Il programma

Skate America 2019 - Grand Prix pattinaggio artistico : programma - orari e tv : Tutto pronto per l’inizio della venticinquesima edizione del circuito ISU Grand Prix 2019-2020 di pattinaggio artistico. Questa settimana direttamente dal ghiaccio di Las Vegas andrà infatti in scena il primo appuntamento della serie, Skate America. Per l’occasione saranno della partita big come il Campione Mondiale in carica Nathan Chen, la temuta giovane russa Anna Shcherbakova (al debutto nella massima categoria in un evento di ...