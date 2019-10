Nel settore delle costruzioni investimenti in aumento nel 2019

Maxifrode Nel settore delle auto di lusso - 23 arresti in Italia : Maxifrode auto di lusso. E' di 23 arresti (13 in carcere e 10 ai domiciliari) e 21 società sequestrate in tutta Italia

Ecco la strategia di OPPO per emergere Nel settore degli smartphone : OPPO ha aumentato le vendite di smartphone sia nel mercato interno che in quello internazionale grazie all'adozione di una strategia su due fronti L'articolo Ecco la strategia di OPPO per emergere nel settore degli smartphone proviene da TuttoAndroid.

Ghiacciaio Planpincieux : lieve rallentamento nelle ultime 24 ore - crollo da 1.000m³ Nel settore A : Ultimi aggiornamenti sul Ghiacciaio di Planpincieux del Monte Bianco. “nelle ultime 24 ore il settore C del Ghiacciaio di Planpincieux risulta in lieve rallentamento in termini di spostamento rispetto ai dati registrati nelle scorse giornate, con valori pari a 10 cm al giorno. Il settore B, da 250.000m³ stimati, registra un andamento costante in termini di spostamento, pari a 25 cm al giorno. Il settore A mostra una lieve decelerazione, ...

Croce Rossa celebra il cambiamento Nel settore non profit. Perché ‘volontariato è donna’ : Le donne nel settore del non profit sono una forza, e lo ha dimostrato la “capitana” Carola Rackete, veterana di Sea Watch, volontaria dal 2016, che ha cambiato per sempre l’immaginario del volontariato femminile. E tuttavia il mondo, prima che scoprissimo lei, era già cambiato. Dalla cura all’azione, le nuove generazioni che contribuiranno a “curare” il mondo sono già, qui, forti, assertive, sicure di sé. Le under 25 sono le più vivaci, anche ...

Il nuovo CEO ha ammesso che HTC ha smesso di innovare Nel settore smartphone : Il nuovo CEO di HTC, Yves Maitres, ha ammesso che il produttore asiatico ha smesso di innovare nel settore degli smartphone. Ecco tutti i dettagli L'articolo Il nuovo CEO ha ammesso che HTC ha smesso di innovare nel settore smartphone proviene da TuttoAndroid.

Allerta ghiacciaio Planpincieux : il settore frontale scivola di 105cm al giorno - piccoli crolli Nelle ultime ore : nelle ultime 24 ore, il movimento del settore B del ghiacciaio Planpincieux, sul Monte Bianco, nel comune di Courmayeur in Valle d’Aosta, da 250mila m³ stimati, registra una leggera diminuzione in termini di velocità, che dai precedenti 30cm al giorno passa a 25cm al giorno. Ipotizzando il suo crollo, il comune di Courmayeur, il 24 settembre scorso, ha chiuso un tratto di 700 metri di strada comunale e ha evacuato alcune baite. Il settore ...

Monte Bianco - settore franoso accelera. Nelle immagini della Nasa il ritiro del ghiacciaio : Il settore franoso più avanzato del Planpincieux fa registrare una nuova accelerazione e raggiunge valori massimi di velocità di un metro al giorno. Così il bollettino di monitoraggio. Intanto la Nasa ha pubblicato le immagini acquisite dai satelliti Landsat: la prima immagine è del 18 agosto 1985, la seconda mette a confronto la stessa area con una foto del 25 agosto 2019 ....Continua a leggere

Dal biogas al digestato - Cib rilancia ruolo settore agricolo Nel Pniec : Roma, (AdnKronos) – Dal biogas al digestato: il settore agricolo può fornire un contributo determinante nel prossimo Piano Nazionale Integrato Energia Clima (Pniec). Lo ha ribadito Cib-Consorzio Italiano biogas nel corso di un convegno tenutosi stamane all’Hotel Nazionale a Roma con l’organizzazione del Coordinamento Freee. “Sebbene i dati riportati nel Piano – commenta Christian Curlisi, direttore Cib – ...

Brescia-Juventus - striscione Nel settore ospiti : provvedimenti nei confronti di 5 ultras : La 5^ giornata del campionato di Serie A ha regalato la partita tra Brescia e Juventus, successo per la squadra di Maurizio Sarri che ha sbancato il Rigamonti grazie ad una magia di Pjanic quando il punteggio sembrava indirizzato verso il risultato di 1-1. Nel frattempo la Digos di Torino in collaborazione con quella di Brescia ha individuato 5 noti ultras appartenenti ai ‘Drughi Giovinezza’ per aver esposto all’interno ...

Imprese - PatuaNelli : “Incentivi 4.0 su tre anni con visione green. Poi maggiori sgravi fiscali per svolta verde. Tavolo sul settore auto” : “L’ambiente deve diventare una straordinaria occasione di crescita economica“. È la strada tracciata dal nuovo ministro M5s dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, che martedì ha fatto il suo debutto al Consiglio Ue di Bruxelles. Una strada da concretizzare in vista della prossima manovra, innanzitutto rendendo “strutturali” per “un periodo minimo di tre anni” gli strumenti che “hanno spinto ...

Treviso : Gdf scopre frode da 500 mln Nel settore energetico : Treviso, 17 set. (AdnKronos) - Ventotto soggetti segnalati all’Autorità Giudiziaria per il reato di truffa aggravata per il conseguimento indebito di erogazioni pubbliche, 7 di loro tratti in arresto. Disposto il sequestro in via preventiva per equivalente di beni per 110 milioni di euro complessivi

Treviso : Gdf scopre frode da 500 mln Nel settore energetico (2) : (AdnKronos) - In particolare, le investigazioni hanno portato ad appurare che quindici E.S.Co. (Energy Saving Company), ubicate in diverse regioni, hanno attestato falsamente al Gestore dei Servizi Energetici (un organo del Ministero dell’Economia e delle Finanze) di aver eseguito oltre 3.900 interv

Treviso : Gdf scopre frode da 500 mln Nel settore energetico : Treviso, 17 set. (AdnKronos) – Ventotto soggetti segnalati all’Autorità Giudiziaria per il reato di truffa aggravata per il conseguimento indebito di erogazioni pubbliche, 7 di loro tratti in arresto. Disposto il sequestro in via preventiva per equivalente di beni per 110 milioni di euro complessivi, in corso di esecuzione (già sottoposti alla misura circa 6 milioni di euro). Sono i primi, eclatanti esiti dell’operazione ...

Franchising - un settore che non conosce crisi : Nel Lazio vale oltre 3 miliardi : Un settore in forte crescita che in Regione genera un giro d’affari di oltre 3 miliardi, con un’incidenza sul totale del 12%. Il Franchising, è uno dei settori più “in salute” dell’economia del nostro Paese. Secondo gli ultimi dati emersi dal Rapporto AssoFranchising Italia 2019, infatti, nel Lazio esistono 6.116 punti vendita in Franchising che complessivamente generano in Regione un giro d’affari di oltre 3 miliardi di euro, con un’incidenza ...