Il video del ragazzo che picchia un altro ragazzo a Cagliari non mostra un’aggressione

Tutti gli artisti del videoclip di Non Avere Paura di Tommaso Paradiso - primo singolo da solista : Il videoclip di Non Avere Paura di Tommaso Paradiso arriva a qualche settimana dal rilascio del brano per le radio ed è una vera sorpresa. Per la sua prima prova da solista, dopo lo stop al progetto Thegiornalisti, il cantautore romano ha voluto circondarsi di una serie di colleghi e amici. E così, nasce il videoclip di Non Avere Paura, ambientato in una festa casalinga nella quale gli ospiti sono volti e nomi noti della musica e dello ...

Natalia Cattelani La prova del cuoco : torta cioccolato e pere (video) : La prova del cuoco, 17 ottobre: ricetta torta rovesciata cioccolato e pere di Natalia Cattelani E’ stata Natalia Cattelani a deliziare il pubblico de La prova del cuoco nella puntata di oggi, giovedì 17 ottobre 2019, presentando la ricetta di un dolce: la torta rovesciata di cioccolato e pere, i cui ingredienti e il video della preparazione sono disponibili di seguito. Per preparare la torta rovesciata di cioccolato e pere che Natalia ...

Decreto fisco - stop all’aumento delle tasse sulla fortuna : sostituito con un nuovo rialzo del prelievo su slot e videolotteries : Salta l’aumento della cosiddetta ‘tassa sulla fortuna‘, prevista nelle prime bozze del Decreto fiscale collegato alla manovra. Al posto delle maggiori tasse sulle vincite alla lotteria, al Gratta&Vinci e simili, la nuova bozza datata 16 ottobre prevede un ulteriore rincaro del prelievo erariale unico (Preu) applicato su slot e Vlt, che era già stato alzato con il Decreto Dignità. Da febbraio il prelievo sulle slot e new slot ...

video Games di Lana Del Rey è la Canzone del Decennio ai Q Awards : 5 curiosità sul suo singolo rivelazione : Video Games di Lana Del Rey è stata eletta "Canzone del Decennio" ai Q Awards, la kermesse storica promossa dal 1990 dalla rivista musicale britannica Q, ad oggi uno dei più grandi premi musicali esistenti in Gran Bretagna. La ballata della cantautrice statunitense ha ricevuto il premio per il suo impatto sulla musica inglese nell'ultima decade: per il primo singolo della Del Rey con questo nome (prima aveva inciso musica come Lizzy Grant) ...

Amici Celebrities : il monologo di Andrea Pucci nella puntata del 16 ottobre (video) : Amici Celebrities mercoledì 16 ottobre. Il video di Andrea Pucci ospite. (VIDEO) Ieri è andata in onda la semifinale di Amici Celebrities, il secondo appuntamento nel nuovo slot del mercoledì che ha visto un calo d’ascolti visto il nuovo giorno. Secondo appuntamento anche per Michelle Hunziker che nella puntata di ieri, mercoledì 16 ottobre, in onda su Canale 5 si è avvalsa dell’aiuto di Maria De Filippi che era giudice ...

NBA – LeBron James irreale da playmaker : l’assist no-look - in volo - dietro la schiena è il più bello della preseason [video] : LeBron James fa il fenomeno anche da playmaker: contro gli Warriors 18 punti e 11 assist, uno dei quali si candida ad essere il più bello della preseason I Los Angeles Lakers sono intenzionati a schierare LeBron James da playmaker nel corso della stagione, un’ipotesi che a qualcuno ha fatto storcere il naso. La prestazione offerta contro gli Warriors in preseason avrà fatto ricredere però qualche scettico. Sappiamo che è basket pre ...

Diretta Brescia Olimpia Lubiana/ Streaming video tv : le statistiche della Leonessa : Diretta Brescia Olimpia Lubiana Streaming video e tv: orario e risultato live della partita valida per il gruppo C di basket Eurocup, terza giornata.

NBA – LeBron James si schiera a favore della Cina : i protestanti di Hong Kong bruciano le sue magliette! [video] : LeBron James si schiera a favore della Cina nel polverone alzato dopo il tweet di Daryl Morey: i protestanti di Hong Kong bruciano le sue magliette Nelle ultime ore LeBron James ha deciso di esprimere la propria opinione sul caso NBA-Cina. Contrariamente a quanto ci si poteva aspettare, il numero 23 dei Lakers non ha dato appoggio all’NBA, spiegando che il tweet di Daryl Morey, l’azione che ha dato origine a tutto il trambusto ...

Kunai - il metroidvania a tema robotico - si mostra in un video di gameplay in attesa della sua uscita nel 2020 : Attraverso un comunicato stampa, l'editore The Arcade Crew e lo sviluppatore Turtleblaze hanno annunciato che Kunai, il metroidvania che vede come protagonista un robot, arriverà su PC e Nintendo Switch a partire dal prossimo anno.In Kunai i giocatori impersoneranno Tabby, un robot con l'anima di un antico guerriero che viaggerà nel mondo per cercare l'obiettivo della sua esistenza. Questo viaggio spirituale alla ricerca del suo vero io nel ...

Gli sceneggiatori di The Witcher 3 parlano delle sfide nella scrittura di un videogioco : Quando si tratta di quali giochi hanno la migliore sceneggiatura, non si può non menzionare The Witcher 3: Wild Hunt di CD Projekt RED. Il titolo supera molti altri giochi nel comparto dei dialoghi, nella scrittura generale e nel ritmo. Per ottenere una sceneggiatura come quella di The Witcher, naturalmente, bisogna avere un team di una certa qualità, aperto su quello che rende la scrittura dei videogiochi diversa da altri mezzi visivi.In una ...

Cremonese - Antonio Caracciolo imita Ibrahimovic : il colpo dello scorpione è da applausi [video] : imitare Ibrahimovic non è certo facile. Lo svedese è un calciatore unico. Ma c’è chi è riuscito ad avvicinarsi all’attaccante dei Los Angeles Galaxy con una delle sue giocate più celebri: il colpo dello scorpione. Si tratta del difensore della Cremonese Antonio Caracciolo, che durante l’amichevole contro la Pro Vercelli, vinta dai piemontesi per 1-2, si è inventato un’acrobazia degna del miglior Ibrahimovic. Per un ...

La chat dell'orrore : ragazzini si scambiavano video pedopornografici - violenti e a sfondo nazista : La denuncia di una madre, che ha scoperto sul cellulare del figlio i video della chat di gruppo "The Shoah Party", ha fatto...

Reggina - i motivi della scelta Mastour : una nuova scommessa da vincere con uno sguardo al futuro [video] : Si avvicina l’inizio della nuova giornata del campionato di Serie C, si gioca un turno che si preannuncia scoppiettante ed in grado di dare indicazioni in vista del proseguo della stagione. Una protagonista fino al momento è stata sicuramente la Reggina, la squadra di Toscano è l’unica imbattuta nel Girone C ed in generale una delle poche che non ha ancora perso in Italia. Le ambizioni del presidente Luca Gallo non sono un ...

A sorpresa il promo di Will & Grace 11 con news shock per uno dei protagonisti : NBC anticipa la data della première (video) : NBC gioca d'anticipo e rivela la data e il promo di Will & Grace 11. L'undicesima e ultima stagione dell'amata sitcom inizierà prima del previsto, e come svela il video, porta con sé una news scioccante per uno dei protagonisti. Il network del pavone ha annunciato che la serie si sarebbe conclusa nel 2020, dopo averla riportata sul piccolo schermo due anni fa. I produttori esecutivi Max Mutchnick, David Kohan e James Burrows, di ...