Catania | badge strisciati da ragazzini al Comune di Piedimonte Etneo

Fonte : Blastingnews

(Di giovedì 17 ottobre 2019) Nei confronti di 48 dipendenti deldi, in provincia di, è arrivato l'avviso di conclusione delle indagini per presunta truffa aggravata in concorso. Rischiano ora il processo per aver fatto timbrare da altri il proprio cartellino in modo da coprire la loro assenza, sfruttando l'aiuto di alcuni colleghi ma anche e soprattutto di alcuniminorenni. Impiegati assenteisti 'furbetti del cartellino' L'indagine è iniziata nel 2015, quando le telecamere nascoste dei Carabinieri del comando provinciale dihanno registrato immagini da maggio a luglio rilevando alcune irregolarità intorno al segna orario deldi. La modalità pare sia stata sempre la stessa: alcuni impiegati avrebbero evitato di lavorare dedicandosi piuttosto ad altre attività come fare la spesa, distribuire quotidiani, curare i propri interessi nelle loro ...

DadoneFabiana : Quanto accaduto in Sicilia esige ancora una volta rigore e severità nei confronti di chi vive alle spalle della #Pa… - Tg3web : Dipendenti che strisciano il badge per i colleghi assenti, ma anche ragazzini che lo fanno per i loro familiari. La… - LaStampa : Catania, chiusa l’indagine per 48 dipendenti del Comune di Piedimonte Etneo. L’accusa è truffa aggravata in concors… -