Campidoglio | servizio trasporto individuale persone con disabilità | si aggiungono due

Fonte : romadailynews

(Di giovedì 17 ottobre 2019) Roma – Un incontro aperto e costruttivo quello che si è tenuto oggi presso l’assessorato alla Città in movimento suldiper lecon. Due delle cooperative che gestivano ilfino allo scorso mese di settembre, Pronto Taxi 6645 e Radio Taxi Ostia Lido, hanno aderito immediatamente alla proposta di Roma Capitale per far tornare questoa pieno regime. Sicosì al nuovo vettore già abilitato all’erogazione del. È stato individuato un periodo transitorio durante il quale le cooperative aderenti potranno adeguarsi al nuovo sistema di tracciabilità di Roma Capitale e contribuire a migliorarlo. Fino al 31 gennaio 2020 i precedenti vettori delpotranno usare il loro sistema di tracciabilità. Nel frattempo saranno individuate le migliori modalità per l’utilizzo da parte dei ...

romasulweb : Caos trasporti per i disabili, il Campidoglio rimette in servizio in taxi - Notiziedi_it : Roma, disabili in piazza in Campidoglio contro il nuovo servizio trasporti: “Negato il diritto alla mobilità”… - Notiziedi_it : Caos trasporti per i disabili, il Campidoglio rimette in servizio in taxi -