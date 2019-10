Rom in ospedale | la Lega | Superato ogni limite

Rom in corsia - l'Ospedale : "Siamo intervenuti" : Bartolo Dall'Orto Pina Francone La nota della Direzione Sanitaria del Papa Giovanni XXIII di Bergamo circa la notizia pubblicata da ilGiornale sulla famiglia rom "accampatasi" sui divanetti di un reparto IlGiornale ha documentato una situazione critica all'Ospedale di Bergamo, dove per un mese una famiglia di rom, per stare vicino a un proprio parente in fase terminale, aveva occupato giorno e notte la sala ...

Minacce a medici e infermieri : l'ospedale in ostaggio dei Rom : Bartolo Dall'Orto Pina Francone Al Papa Giovanni XXIII di Bergamo, il reparto di oncologia è stato occupato dai nomadi per un mese Torre 7 dell'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. È venerdì sera. Al secondo piano tra i reparti di nefrologia e oncologia la sala d'aspetto è occupata da una dozzina di rom. Sono lì da un mese e più. "Fanno il bello e il cattivo tempo", racconta sconvolta una fonte dell'azienda ...

L'ospedale in ostaggio dei Rom : "Fate questi esami" : Bartolo Dall'Orto AlL'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, il reparto di oncologia è stato "occupato" da una famiglia di nomadi per un mese. La paura dei medici: "Ti dicevano quali esami fare e quando" - ESCLUSIVO ospedale nomadi rom ? Luoghi: Bergamo ...

Roma - bus contro un albero : dieci persone in ospedale. Accertamenti sulla dinamica dell’incidente : Sono dieci i feriti trasportati in vari ospedali dal 118 per l’incidente avvenuto stamattina su via Cassia a Roma, dove un autobus di linea è finito contro un albero. Dei feriti, cinque sono in codice rosso e gli altri in codice giallo. I più gravi sono i passeggeri che si trovavano nella parte anteriore del bus ma – a quanto riferito dal 118 – non sarebbero in pericolo di vita. Alcuni sono stati estratti dai vigili del fuoco ...

Italia - la pRomessa di Leonardo Bonucci : “batteremo la Grecia per i piccoli dell’ospedale Bambino Gesù” : La dolce promessa di Leonardo Bonucci: il difensore azzurro sprona l’Italia al successo sulla Grecia per i bambini dell’ospedale Bambino Gesù Qualificazione da archiviare, con una motivazione in più. L’Italia si prepara alla sfida contro la Grecia dopo aver fatto visita ai piccoli pazienti dell’ospedale Bambino Gesù, sorridenti alla vista dei giocatori della Nazionale nonostante le difficoltà che vivono ...

Roma - bambino di 2 anni aggredito da scrofa. Il bollettino dell’ospedale Bambin Gesù : “Prognosi riservata - lesioni al viso e al collo” : Sedato e in ventilazione meccanica con lesioni multiple al viso e al collo. Resta riservata la prognosi del Bambino di 2 anni aggredito da una scrofa in un allevamento a Corcolle, in provincia di Roma, domenica pomeriggio. Il bollettino medico dell’ospedale pediatrico Bambino Gesù ricostruisce le cure prestate dai sanitari al piccolo, giunto in elisoccorso in condizioni gravissime dopo l’attacco subito nel recinto e costato la vita a ...

Carica a Roma Metropolitane - Fassina contuso è stato trasportato in ospedale : Carica senza preavviso delle forze dell'ordine sotto la sede di Roma Metropolitane in via Tuscolana dove alcuni consiglieri comunali tra cui il capogruppo Pd Giulio Pelonzi e il consigliere d Sinistra per Roma Stefano Fassina erano giunti lasciando il Campidoglio per solidarizzare con i lavoratori che rischiano di perdere il posto a causa della possibile liquidazione dell'azienda. I lavoratori resistevano alla consegna, da parte del delegato ...

Carica a Roma Metropolitane - Fassina contuso trasportato in ospedale : Carica senza preavviso delle forze dell'ordine sotto la sede di Roma Metropolitane in via Tuscolana dove alcuni consiglieri comunali tra cui il capogruppo Pd Giulio Pelonzi e il consigliere d Sinistra per Roma Stefano Fassina erano giunti lasciando il Campidoglio per solidarizzare con i lavoratori che rischiano di perdere il posto a causa della possibile liquidazione dell'azienda. I lavoratori resistevano alla consegna, da parte del delegato ...

Stefano Fassina ferito nella carica della polizia a Roma : trasportato in ospedale in ambulanza : Clamoroso a Roma. Il deputato e consigliere comunale Stefano Fassina, vecchia conoscenza della politica italiana, è rimasto ferito durante la ressa davanti alla sede di Roma Metropolitane. Il politico è rimasto schiacciato tra una porta e poi caduto. Quando sono arrivate le ambulanze in via Tuscolan

Emma Marrone malata - Rompe il silenzio dall'ospedale : «È stata dura ma è andata» : «Ho finalmente tolto questo braccialetto ma lo conserverò per sempre. E' stata dura...ma è andata! Ho bisogno del tempo necessario per recuperare le forze ma credetemi non...

Emma Marrone dall'ospedale Rompe il silenzio : «È stata dura ma è andata» : «Ho finalmente tolto questo braccialetto ma lo conserverò per sempre. E' stata dura...ma è andata! Ho bisogno del tempo necessario per recuperare le forze ma credetemi non...

Emma Marrone dall'ospedale Rompe il silenzio : «E' stata dura ma è andata» : «Ho finalmente tolto questo braccialetto ma lo conserverò per sempre. E' stata dura...ma è andata! Ho bisogno del tempo necessario per recuperare le forze ma credetemi non...

Emma Marrone Rompe il silenzio : «E' stata dura ma è andata». E pubblica la foto dall'ospedale : «Ho finalmente tolto questo braccialetto ma lo conserverò per sempre. E' stata dura...ma è andata! Ho bisogno del tempo necessario per recuperare le forze ma credetemi non...

Emma Marrone Rompe il silenzio : «E' stata dura ma è andata» - la foto dall'ospedale : «Ho finalmente tolto questo braccialetto ma lo conserverò per sempre. E' stata dura...ma è andata! Ho bisogno del tempo necessario per recuperare le forze ma credetemi non...