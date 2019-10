Quel silenzio assordante dopo l' aggressione a Filippo Roma

Fonte : huffingtonpost

(Di mercoledì 16 ottobre 2019) Stupisce ilche ha accompagnato l’contro, nel week-end scorso, al raduno grillino di “Italia 5 Stelle”. La iena tentava di intervistare Virginia Raggi, ma le è stato impedito. Anzi è stato aggredita da alcuni militanti pentastellati.Sono azioni da stigmatizzare a prescindere dal colore politico, sia che accadano ai raduni leghisti di Pontida, sia che accadano durante le kermesse di qualsivoglia altra forza politica. Gli episodi di intolleranza ai danni di chi fa informazione, sia pure a volte in modo discutibile, riportano le lancette dell’orologio a epoche buie della storia d’Italia che non vorremmo più vivere. Ogni iniziativa di prevaricazione di un potere sull’altro è sempre una sconfitta della democrazia. Ci saremmo aspettati che esponenti Pd si indignassero come ...

