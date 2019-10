Motorola Moto G8 Plus svelato completamente da questo leak : ecco specifiche e immagini : Anche Moto G8 Plus dovrebbe adottare una tripla fotocamera posteriore, con autofocus laser, oltre a un frontale con il classico notch a goccia. L'articolo Motorola Moto G8 Plus svelato completamente da questo leak: ecco specifiche e immagini proviene da TuttoAndroid.

Recensione Motorola One Vision : un Android One in 21 : 9 da non sottovalutare : Recensione Motorola One Vision, Android One con processore Samsung da meno di 300 Euro adatto a tutti L'articolo Recensione Motorola One Vision: un Android One in 21:9 da non sottovalutare proviene da TuttoAndroid.

Motorola punta alla fascia medio-bassa con Motorola One Macro - ora ufficiali : Motorola One Macro presenta un display da 6,2 pollici con risoluzione HD+, MediaTek Helio P70, 4 GB di RAM. L'articolo Motorola punta alla fascia medio-bassa con Motorola One Macro, ora ufficiali proviene da TuttoAndroid.

OnePlus 7T Pro (anche in McLaren Edition) - Motorola One Macro e Realme X2 Pro saranno presentati nei prossimi 7 giorni : Nel giro dei prossimi sette giorni saranno presentati OnePlus 7T Pro (anche in versione McLaren Edition), Motorola One Macro e Realme X2 Pro L'articolo OnePlus 7T Pro (anche in McLaren Edition), Motorola One Macro e Realme X2 Pro saranno presentati nei prossimi 7 giorni proviene da TuttoAndroid.

Il nuovo Motorola One con display edge-to-edge non ha più segreti : Il Motorola One è il nuovo smartphone Android con display edge-to-edge e fotocamera frontale motorizzata L'articolo Il nuovo Motorola One con display edge-to-edge non ha più segreti proviene da TuttoAndroid.

Svelato il primo smartphone Motorola con fotocamera frontale a scomparsa : Sono apparse in Rete le prime immagini di un inedito smartphone Motorola che si caratterizza per la presenza di una fotocamera frontale a scomparsa L'articolo Svelato il primo smartphone Motorola con fotocamera frontale a scomparsa proviene da TuttoAndroid.

Motorola One Macro svelato completamente - prezzo compreso - da questo leak : Motorola, fresca fresca di presentazione del suo nuovo Motorola One Zoom durante le giornate convulse di IFA 2019, torna a far parlare di sé con il nuovo Motorola One Macro, smartphone di cui vi avevamo già dato informazioni qualche mese fa a seguito di una serie di leak provenienti dal sempre prolifico Evan Blass. Quest’oggi, però, abbiamo finalmente modo di vedere le sue fattezze reali così come la scheda tecnica che accompagna questo ...

Fotocamera Moto 2 di Motorola si aggiorna per supportare nuove funzionalità : Non sarà acclamata sul piano prestazionale come le app di Google, di Samsung o di Huawei, ma Motorola svolge un gran lavoro per tenere aggiornata ed efficiente l’app per la Fotocamera dei propri smartphone. L’ultimo aggiornamento di Fotocamera Moto 2 distribuito dalla Casa alata per i dispositivi Motorola One integra il supporto per gli adesivi Playground AR di Google. Per coloro che non sapessero di cosa si tratta, “Playground ...

Il lancio del pieghevole di Motorola è stato rinviato ma non dovrebbe mancare molto : Stando a nuove indiscrezioni, Motorola avrebbe in progetto di lanciare il suo primo smartphone pieghevole entro la fine di quest'anno. Ecco tutti i dettagli L'articolo Il lancio del pieghevole di Motorola è stato rinviato ma non dovrebbe mancare molto proviene da TuttoAndroid.

EMUI 10 Beta arriva sugli Huawei Mate 10 mentre Motorola Moto Z2 Play si accontenta di Android 9 Pie : Motorola Z2 Play finalmente si aggiorna ma la versione è solamente Android 9 Pie: Android 10 invece è testabile sulla serie Mate 10 previa iscrizione al programma Beta della EMUI 10. L'articolo EMUI 10 Beta arriva sugli Huawei Mate 10 mentre Motorola Moto Z2 Play si accontenta di Android 9 Pie proviene da TuttoAndroid.

Motorola - il nuovo Razr potrà piegarsi in due punti differenti : (Foto: LetsGoDigital) Ancora una volta rumors sul pieghevole più atteso di tutti con immagini relativi ai brevetti depositati da Lenovo che mostrano come potrebbe apparire Motorola Razr. Questo smartphone unirebbe il passato riportando non soltanto in primo piano un brand storico, ma soprattutto unendo la form factor a conchiglia molto popolare due decenni fa con le ultime tecnologie degli schermi flessibili. Il più famoso dei clamshell arriverà ...

Lenovo ha in mente uno smartphone pieghevole in due punti - sarà Motorola RAZR 2020? : Nuove immagini di brevetto depositate da Lenovo e ricreate da LetsGoDigital mostrano un concept diverso rispetto a quanto abbiamo visto finora: un dispositivo pieghevole in grado di piegarsi in due diversi punti attorno all'asse orizzontale, non solo nel mezzo. L'articolo Lenovo ha in mente uno smartphone pieghevole in due punti, sarà Motorola RAZR 2020? proviene da TuttoAndroid.

Motorola lancia le sue nuove Smart TV HD - FHD e UHD 4K in India : Come promesso, Motorola ha lanciato oggi le sue nuove Smart TV in India che eseguono Android TV 9.0 e includono una soundbar wireless frontale nella parte inferiore. Le TV sono dotate di DTS TruSurround e supportano la tecnologia MEMC (solo modelli 4K) che rimuove la latenza durante il cambio di scena, offrendo un'esperienza più fluida nel gioco e nella visione di contenuti. I modelli 4K supportano anche Dolby Vision e HDR10, che la società ...