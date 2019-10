Manovra : torna ‘bonus Befana’ - 3 mld coperture da lotta evasione (2) : (Adnkronos) – La misura sarebbe stata fortemente voluta dal premier Giuseppe Conte, che avrebbe trovato una sintesi con il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri per trovare spazio alla norma in legge di bilancio. Va dunque inquadrata nel pacchetto di misure su cui Conte si starebbe battendo in prima persona per contrastare l’evasione. Tra queste va inquadrato l’abbassamento del tetto all’uso del contante da 3000 ...

Manovra : torna ‘bonus Befana’ - 3 mld coperture da lotta evasione : Roma, 16 ott. (Adnkronos) – torna il ‘bonus Befana’, il ‘cashback’ per premiare chi effettua pagamenti con moneta elettronica, rinunciando all’uso del contante. Scatterà a partire dal 2021, la copertura -3 miliardi o oltre – sarebbe già stata individuata per lo più dalla lotta all’evasione. Non solo. Tutto ciò che verrà recuperato dalla guerra al sommerso finirà in un fondo ad hoc per il ...

Manovra - i dubbi di Renato Brunetta : "Ci sono pochissime luci e troppe ombre. Cosa non ci torna" : Una Manovra con "pochissime luci e moltissime ombre". Renato Brunetta liquida così il provvedimento economico che fra poche ore dovrà finire sul tavolo dell'Unione Europea. "Il Governo invierà il Draft Budgetary Plan, ovvero la tabella contenente i saldi della Legge di Bilancio, alla Commissione Eur

Manovra : torna il piano per abbassare il tetto al contante da 3mila a mille euro : Lo scenario è quello di un consiglio dei ministri che nella serata del 15 ottobre potrebbe dare il via libera solo al Documento programmatico di bilancio, che va inviato a Bruxelles entro la mezzanotte, mentre Decreto fiscale e Ddl d bilancio slitterebbero a un consiglio dei ministri successivo, probabilmente il 21