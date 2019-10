Fonte : Blastingnews

(Di mercoledì 16 ottobre 2019) Il4 è da poco tornato su Rai 1 riscuotendo un notevole successo in termine di ascolti. In questa quarta stagione le donne si faranno strada nell'Italia che cambia, come rivelato da Vanessa Gravina (Adelaide Sant'Erasmo) all'Ansa. Glidel 5° e 6°in programma venerdì 18 e lunedì 21 ottobre su Rai 1, rivelano cheCattaneo sarà molto preoccupato per le condizioni di salute di suaMargherita, tanto da chiedere aiuto ad Angela Barbieri e Riccardo Guarnieri. Il4,18 ottobre: Marta sposa Vittorio Continua il successovicende ambientate nel grande magazzino su Rai 1. Le anticipazioni de Il4, riguardanti il quintotrasmesso venerdì 18 ottobre alle ore 15:40 sulla rete ammiraglia, rivelano che ci sarà il sospirato matrimonio tra Vittorio (Alessandro Tersigni) e Marta. ...

berta95italy : Il Paradiso delle Signore 4, spoiler 5° e 6° episodio: Nicoletta in ansia per la figlia - Melatoforever : @vienidameRai @caterinabalivo Non siete in diretta! La balivo ha detto ed ora la linea alla vita in diretta, peccat… - LinkaTv : E' iniziato Il paradiso delle signore su #rai1 Clicca qui per classifica tweet: -